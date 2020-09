Dünyanın en büyük imparatorluğunu; İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, İsrail gibi sömüren ve bu emperyalistlere kölelik ve yataklık yapanlar, içerden bu ülkelere her türlü desteği veren Prens Selahattin başta olmak üzere yerli işbirlikçileri, yerli kültür, medeniyet, ahlak ve imparatorluğu yıkmaya kararlı Jön Türkler.. olmayan hayali sonra da hepsini kaybettikleri hürriyet talepleri mazlumların sahibi, dünyanın dengesini sağlayan Adil Osmanlı’yı yıktılar. İstanbul’u işgal eden İngiliz vs. emperyalist ülkelerin idareci ve askerleri karşısında ilk şoka samimi Jön Türkler girdi. Ne kadar yanlış yaptık diye geriye dönülemeyen ihanetin malzemesi olduklarını anlamalarının hiçbir işe yaramadığını anladılar.

Osmanlı’dan sonra 1. Dünya savaşı, 2. Dünya savaşı, emperyalistler dünyayı kana buladılar. Müslüman, Türk avına çıktılar. Camiler yıkılıyor. Hazine boşalıyor. Doymayan zalimler 200 seneye yakın devam eden dünyayı kan ve gözyaşına çevirdikleri emperyalist zulümleri, zalimlikleri, mazlumlar tarafından unutulmamıştır.

Altyapısı Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından hazırlandı. Kongreler, toplantılar, toplantılar ile birlikte Osmanlı yok olmasın diye dünya Müslümanları bilezik, kolye, küpeleri ile yastık altını Anadolu’ya Milli Mücadele’de kullanmak üzere gönderdiler. O gün itibaren Osmanlı’nın ayağa kalkması için bütün zulümlere rağmen dua etmektedirler. Aç kalsalar zulüm görseler, zalimlerin zulmüne rağmen ümitlerinin hiç yitirmediler. Her gün yürekleri kan ağlasa da, aç açık kalsalar da, eskiden gönderdikleri yardımların hatrına kardeşleri büyük “Osmanlı bir gün bizi kurtaracak” diye her gün dua etmektedirler.

15 Temmuz’da bu insanlar “Bir şeyimiz yok ama canımız var, her an gelmeye hazırız” diye haber göndermişlerdir.

Cihan harbinden sonra 12 adalar, İtalyanlara verilmiştir. İtalyanlar da Yunanistan’a hediye etmişlerdir. Yunanistan’ın kendinin kurduğu aldığı yer yoktur. Her zaman Avrupa’nın Amerika’nın desteğiyle, Türkiye’ye karşı kullanılmak istenmiştir. Uluslararası hukuka göre adalar bize aittir. Hukuksuz, mesnetsiz isteklerine göre biz denizlerimizden bir balık alamayız. Kukla Yunanistan “kendim ettim” diye dizlerini dövmeye doğru maşa olarak kullanılmaktadır.

Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan’ı gaza getirip “Türkiye’nin adalarda ne işi var” diyor. Peki, bu ülkelerin yeniden Osmanlı ayağa kalkmasın, mazlumların yüzü gülmesin, sömürü şarkılarımıza bir şey olmasın diye Türkiye’nin buralarda ne işi var diyor.

Benim anlamadığım bu ülkelere karşı Milli Mücadeleyi veren, sonra da Cumhuriyeti kuranların devamı olduğunu söyleyenler nasıl oluyor da” 12 adalarda, Libya’da ne işimiz var?” diyorlar. Bunu anlayamıyorum, izah da edemiyorum. Türkiye Cumhuriyetini kuranlar Emperyalist Avrupa ülkeleriyle milli mücadeleyi vermiş, kimisini denize dökmüş, kimisini kovmuş vs. Benim aklım Türkiye’nin 12 adalarda, Libya’da ne işi var diyenler, Cumhuriyeti kuranların Milli Mücadelede bu ülkeye karşı mücadelesini nasıl izah edebiliyorlar.

Fatih Sultan Mehmet Han’ı isteyen halk, bugün dünyanın değişik yerlerinde “Büyük Osmanlı’nın torunları yeter, yeter denizlerde boğulmaktan vatanımızda yuvalarımızın başına yıkılmasından, her gün bir akrabamızın öldürüleceği korkusundan canımıza tak etti. Osmanlı’nın torunları; bizler bitmeden, ölmeden yok olmadan, gelin artık kurtarın bizi” diye davet ediyorlar.

ÇIĞLIK

“Gitmeyi hiç gözümden yaş

Silirem ağlayı ağlayı

Sorma mene nazlı gardaş

Dönirem ağlayı ağlayı

Dönirem senin dağına

Yelin kanıyir bağrıma

Men onu taa ciğerime

Çekirem ağlayı ağlayı

Çobandım hür dağlarında

Men o hür çağlarında

Şimdi esir kamplarında

İnliyrem ağlayı ağlayı”

Gomullu Çoban