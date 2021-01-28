  • BIST 1.466
  • Altın 436,252
  • Dolar 7,3709
  • Euro 8,9287
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 1 °C
»

Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname süreci başladı

Mükelleflerin, beyannamelerini 22 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar vermesi ve değerli konut vergisinin ilk taksitini 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor
Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname süreci başladı

Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin elektronik ortamda beyanname verebilmesine ilişkin düzenleme İnternet Vergi Dairesi'nde gerçekleştirildi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için verilecek.

"Mesken nitelikli taşınmazlar" ise mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşanlarda her bir bağımsız bölümü ifade ediyor. Bu bölümler, vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecek. Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığının değerlendirilmesinde, kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacak. Bina vergi değeri, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilecek.

Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verecek.

Buna göre, bu yıla ilişkin beyannamelerin 20 Şubat'a kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle söz konusu süre 22 Şubat Pazartesi günü dolacak.

İnternet Vergi Dairesi'nden verilebilecek
Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebilecek. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, buna eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin "değerli konut vergisi beyannameleri"ni, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin "https://intvrg.gib.gov.tr/" sitesinde uygulamaya açtı. Beyannameler, elektronik ortamda bizzat mükellefler veya yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebilecek.

Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler (tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkı sahipleri), bu taşınmazların tamamı için tek beyanname verecek. El birliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin beyanlarda, her bir taşınmaz için ayrı beyanname düzenlenecek.

Ödeme süreci
Değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilecek.

Başka vergi dairesi yetki alanında yer alan taşınmazın da beyanı durumunda, beyannamenin verildiği ve tahakkukların yapıldığı yetkili vergi dairesi, bu durumu, beyanname verme süresinin dolduğu günün ertesinden itibaren 15 gün içinde diğer taşınmazların bulunduğu yer vergi dairesine bildirecek. Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.

Şubatın son gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle değerli konut vergisinin ilk taksitinin 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak.

Değeri 10 milyon liraya kadar olan meskenlerde vergi, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 olarak uygulanacak.

Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek.

Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japon otomotiv devi 2020'deki satışlarıyla Alman Volkswagen'i geride bıraktı28 Ocak 2021 Perşembe 09:53
  • Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların yurt içi piyasadaki hareketi izlenecek28 Ocak 2021 Perşembe 09:53
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 36 milyon lira idari para cezası28 Ocak 2021 Perşembe 09:49
  • Dolar Fed sonrası sert yükseldi28 Ocak 2021 Perşembe 09:49
  • Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrini sürdürüyor28 Ocak 2021 Perşembe 09:17
  • New York borsası sert düşüşle kapandı28 Ocak 2021 Perşembe 09:16
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verdi28 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • Amerikan teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı28 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • Fed Başkanı Powell: Bazı gelişmeler bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ediyor28 Ocak 2021 Perşembe 09:14
  • Esnafa kira desteği ödemesi başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 16:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti