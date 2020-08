Değnekçi terörü bitiyor

İçişleri Bakanlığı vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldırmak ve vale hizmetlerine standart getirmek amacıyla harekete geçti. Yıllardır vatandaşların temel sorunlarından biri haline gelen vale ve değnekçilik artık standarda binecek. Özellikle vale adı altında belediyelerin ücretsiz park alanlarını otoparka çeviren değnekçiler, bu taslakla engellenmiş olacak. Hazırlanan taslağa göre vale hizmeti vermek isteyen işletme bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak, müşteri, vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen iş yerleri bu hizmeti veremeyecek. Burada amaç “değnekçi" tabiriyle yetkisiz park yaptıran ve vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi.

Vale hizmeti alan iş yerleri, vale hizmeti veren işletmeye, kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer gösterecek. Bu alanda, vale görevlisinin bekleyebileceği hizmete özel kapalı bir mekân oluşturulacak. Yönetmelik taslağına göre, ücretsiz otopark alanları içerisinde, kara yollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda valelerin kullanımına özel alanlar oluşturulamayacak. Düzenlemeyle Ankara’da Bahçelievler gibi mekânların sayıca fazla olduğu yerlerde vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak. Bu tarz bölgelerde belediyeye ait ücretsiz park alanları mekân sahipleri tarafından işgal ediliyor, vatandaş mağdur ediliyordu. Hatta son günlerde vale hizmeti adı altında bazı kişiler değnekçilik yaparak, ücretsiz park alanlarına araçlarını park eden vatandaşlardan ücret talep ediyorlardı. Taslağın hayata geçirilmesi ile birlikte yasal zemin oluşturulmuş olacak. Artık vatandaşlar herhangi bir değnekçi ya da vale ile ilgili bir problem yaşadığında hukuki olarak hakları olduğunu bilecek. Değnekçilerde öyle eskisi gibi istedikleri her yerde at koşturamayacak. Umarım bir an önce bu taslak hayata geçirilerek, yaşanan mağduriyetler giderilir. Mekân sahiplerinin ya da değnekçilerin işgal ettiği ücretsiz park yerleri de halkın kullanımına tekrar sunulur.