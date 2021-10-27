  • BIST 1.519,250
  • Altın 547,87
  • Dolar 9,5007
  • Euro 11,0245
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
»

Dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü İsmail Ö., ağır yaralandı.
Dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ö. yönetimindeki 44 ABU 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü İsmail Ö., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. İsmail Ö., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü İsmail Ö., Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı27 Ekim 2021 Çarşamba 19:34
  • Kazada ölen 2 kardeş yan yana toprağa verildi27 Ekim 2021 Çarşamba 19:33
  • Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı27 Ekim 2021 Çarşamba 18:36
  • 16 gündür kayıptı, nehirde cansız bedeni bulundu27 Ekim 2021 Çarşamba 18:36
  • Eskişehir'de salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar için anıt27 Ekim 2021 Çarşamba 17:38
  • Hafriyat kamyonu devrildi, sürücüsü öldü27 Ekim 2021 Çarşamba 17:37
  • Kedi-Köpek Çıkabilir Tabelaları27 Ekim 2021 Çarşamba 10:12
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alacak27 Ekim 2021 Çarşamba 09:31
  • İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu27 Ekim 2021 Çarşamba 09:13
  • İç Anadolu'nun güneydoğusunda sağanak bekleniyor27 Ekim 2021 Çarşamba 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti