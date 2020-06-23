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Destici: Irak'ta bölgesel yapılar oluşacaksa Türkmenlerin de bölgesinin olması için mücadele vermeliyiz

BBP Genel Başkanı Destici, "Eğer Irak'ta bölgesel yapılar oluşacaksa, bunlar kabul ediliyorsa o zaman biz orada Türklerin de Türkmenlerin de mutlaka kendilerine ait bir bölgelerinin olması için de sonuna kadar mücadele vermeliyiz." dedi.
Destici: Irak'ta bölgesel yapılar oluşacaksa Türkmenlerin de bölgesinin olması için mücadele vermeliyiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Temsilcisi Necmettin Canbaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Kabulde yaptığı konuşmada ziyareti için Canbaz'a teşekkürlerini ileten Destici, her zaman Irak Türkleri ile diyalog ve gönül birliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Irak'ta Türkmenlere hakları olanın bile verilmediğini dönem dönem gördüklerini belirten Destici, son seçimler sonrasında Türkmenlere bir bakanlık verilme kararı alınmasına rağmen bunun da gerçekleşmediğini hatırlattı.

Son dönemde Kerkük ve çevresinde terör örgütü PKK ve ona bağlı bazı grupların faaliyetlerini artırdığının görüldüğünü dile getiren Destici, bazı yerlerde Türkmen bayrağı indirilip yerine PKK paçavralarının asıldığı görüntülerin ortaya çıktığını, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği harekatları desteklediklerini söyleyen Destici, harekatların önceki yıllarda "bul, yok et ve çekil" mantığı ile yapıldığını, artık "temizle, yerleş" mantığı ile yapılması gerektiğini ifade etti.

Her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirten Destici, "Eğer Irak'ta bölgesel yapılar oluşacaksa, bunlar kabul ediliyorsa o zaman biz orada Türklerin de Türkmenlerin de mutlaka kendilerine ait bir bölgelerinin olması için de sonuna kadar mücadele vermeliyiz." dedi.

Soyer'in açıklamaları
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, "Allah'tan Kurtuluş Savaşı döneminde 1920'li yıllarda yaşamamış ve İzmir'in belediye başkanı olmamış. Şayet o dönemde İzmir'in belediye başkanı olsaydı herhalde anahtarı Yunanlılara gönül rahatlığı içinde, seve seve teslim edermiş." diye konuştu.

Videoyu izlediğini söyleyen Destici, "Kendi içindeki arzularını, düşüncelerini ortaya dökmüş. Tunç Soyer ve onun zihniyetinde olanların kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet varolsun diye bir düşünceleri yok. Üniter yapı, ülkenin bütünlüğü, birliği gibi bir hassasiyetleri yok." dedi.

Durumun üzüntü verici olduğuna vurgu yapan Destici, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu mutlaka değerlendirmesi ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Kesinlikle savunulacak bir tarafı yok." ifadesini kullandı.

Bazı baro başkanlarının yürüyüşü
Bazı baro başkanlarının yürüyüşlerine ilişkin de Destici, herkesin yasalar çerçevesinde protesto hakkını kullanabileceğini hatırlattı.

Destici, "HDP'nin başlattığı yürüyüşle de aynı dönemlere denk gelmesi hasebiyle de bir kaos ortamına da destek verdikleri gözüküyor. Yani bunu istemeseler de niyetleri bu olmasa bile ortaya çıkan sonuç bu." dedi.

Kendilerinin çoklu baro sistemini doğru bulmadıklarını ifade ettiklerini dile getiren Destici, nispi sistemin getirilmesi gerektiğini, her grubun aldığı oy nispetinde temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Destici, "Pandemi sürecinde, HDP'nin, PKK'nın yürüyüş başlattığı bir dönemde bazı baroların da sanki ona destek verir gibi böyle bir işe girişmeleri gerçekten sonu iyi hesaplanmamış bir yürüyüş olarak gözüküyor ya da sonu başka niyetlerle hesaplanmış bir yürüyüş olarak gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

"HDP'nin PKK'nın uzantısı olduğu konusunda Türkiye'nin hemfikir" olduğunu öne süren Destici, şunları kaydetti:

"Pek çok parti de ya da milletvekili arkadaşlar da bundan dolayı HDP'nin kapatılmasını ifade ediyor. Ama hem Anayasamızın hem yasalarımızın gereği kapatılması gerekirken niçin kapatılmadığı sorusunun tatmin edici bir cevabı da yok."

Kaynak: Haber Kaynağı
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