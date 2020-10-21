Devlet büyüklerinin mezarlarına vefa

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Cebeci Asri Mezarlığı’nda yer alan devlet büyüklerinin mezarlarını ve çevresini yeniliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mezarlık ziyareti sonrasında Refik Saydam’dan Reşit Galip’e, Mustafa Necati’den Vasıf Çınar’a, Hasan Ali Yücel’den Makbule Atadan’a kadar pek çok devlet büyüğünün eskiyen ya da yıpranan mezar taşlarının ve çevresinin yenilenmesini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda Cebeci Asri Mezarlığı’nda aralarında eski başbakan ve bakanların bulunduğu devlet büyüklerinin mezar taşlarını yenilemek için harekete geçti.

Türk kültürünün ve siyasetinin önde gelen isimlerinin defnedildiği Cebeci Asri Mezarlığı’nda başlatılan yenileme çalışmasıyla ilk etapta 12 devlet büyüğünün mezar taşları ve çevresi yenilenecek.

BAŞKAN YAVAŞ MEZARLIKLARI ZİYARET EDEREK EKSİKLİKLERİ GİDERİYOR

Refik Saydam, Reşit Galip, Mustafa Necati Uğural, Vasıf Çınar, Hasan Ali Yücel, Makbule Atadan, Tunalı Hilmi, Mutlu Menderes, Nevzat Tandoğan, Ahmet Tevfik İleri, İsmail Hakkı Tonguç, Numan Menemencioğlu’nun mezar taşlarının yıprandığını tespit eden Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezar taşlarınının bakım ve onarımını gerçekleştirecek.

Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Cebeci Asri Mezarlığı’na ayrı bir önem veriyor. Çünkü burası Ankara’nın tarihi, burası çok önemli vatan evlatlarının, devletine ve milletine hizmet etmiş çok değerli devlet adamlarının yattığı bir yer. Bu nedenle Başkanımız Mansur Yavaş, Cebeci Asri Mezarlığı’nı sık sık ziyaret ediyor. Devlet büyüklerimizin mezarlarının halini gördüğünde, mezar taşlarının bir an önce düzeltilmesini istedi.”

BAKIM VE ONARIMDAN SONRA DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI YENİ GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından devlet büyüklerinin mezarlarını yenilemeye başladıklarını ifade eden Bozan, “Eski Başbakanlarımızdan Refik Saydam’ın mezarından başlayarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak burada yatan devlet büyüklerimizin, bu memlekete hizmet etmiş devlet adamlarımızın mezarlarının bakım ve onarımını yapacağız” dedi.

Yaklaşık 20 gün içinde devlet büyüklerinin mezarlarının bakım ve onarımlarını tamamlamayı planlayan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezar taşlarını ve çevresini yeni görünüme kavuşturacak.