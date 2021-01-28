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Diyanetten eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı" iddiası nedeniyle eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanetten eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusu

Başkanlık 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, 26 Ocak'ta bir televizyon programına yorumcu olarak katılan Şimşek'in, cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığını iddia ederek Başkanlık hakkında küçük düşürücü ve aşağılayıcı ithamlarda bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin 27 Ekim 2020 tarihinde başka bir televizyon programında aynı iftiraları, asılsız ve gerçeğe aykırı beyanları öne sürdüğü ifade edilen dilekçede, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'ın yayın moderatörüne ulaşıp hutbelerin yazılma sürecini anlattığı kaydedildi.

Suç duyuru dilekçesinde, şüphelinin iddialarını ispat edecek delilleri sunması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımız itina ile hazırladığı ve cuma günü gibi Müslümanları bir araya getiren günün hassasiyetini gözeterek dinimizin önemli mesajlarını içeren cuma hutbesinin okunmasını ciddi bir şekilde takip etmektedir. Başkanlık mevzuatına aykırı hiçbir uygulamaya müsaade edilmemektedir. Tarafımızdan konu bu kadar önemle takip edilirken 'Hutbelerin bir siyasi parti genel merkezi tarafından hazırlandığı' iftira ve ithamlarında bulunmak şüpheli de dahil hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu iddialar art niyetli bir yaklaşım, açıkça bir iftiradır. Başkanlığımızı hedef alan, hizmetlerimizi aşağılamaya ve küçük düşürmeye çalışan, personelimizi de töhmet altında bırakan bu girişimlerin mutlaka yargı önünde hesabı verilmelidir."

Dilekçede, Şimşek hakkında, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca soruşturma yürütülmesi ve bunun sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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