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Doç. Dr. Dervişoğlu'ndan Ay'da bulunan suyla ilgili açıklama

dür Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) ilk kez Ay'ın Güneş'i gören yüzeyinde su bulunduğunu açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Doç. Dr. Dervişoğlu'ndan Ay'da bulunan suyla ilgili açıklama


ERÜ UZAYBİMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Dervişoğlu, NASA’nın, Ay’ın Güneş'i gören yüzeyinde ilk kez su bulduklarını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ay yüzeyinde bulunan suyun akışkan su olmadığının altını çizen Dervişoğlu, moleküler düzeyde keşif olduğunu belirtti. Ay'da bulunan su miktarının, dünyanın en kuru bölgesinde Sahra Çölü'ndeki su buharı miktarından 100 kat daha az olduğuna dikkat çeken Dervişoğlu, "En kuru bildiğimiz cisimde bile moleküler düzeyde su bulunmaktadır. Ay yüzeyinde bulunan sudan anlamamız gereken, belki su buharı biçiminde düşünebileceğimiz H2O moleküllerini ifade etmektedir. Dolayısıyla Ay'da bulunan suyu elimize alalım da bardağa koyup içelim, diye bir şey anlamamak gerekir" dedi.

‘ÖNEMLİ KEŞİF’

Bulunan su molekülü miktarı az olsa da keşfin bilim dünyası açısından önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dervişoğlu, "Atmosferi olmayan bir gök cisminde suyun oluşma mekanizmalarına dair çok az bilgi biliyoruz. Bununla ilgili iki farklı temel görüşe göre, söz konusu su molekülleri ya Güneş sistemi içindeki uzay boşluğunda mikro meteorikler tarafından taşınan moleküller ya da Güneş rüzgarlarıyla Ay yüzeyi arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelmiş olan moleküller. Ancak her ne olursa olsun bu bulgu, bilimsel keşif olarak çok önemli" diye konuştu.

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