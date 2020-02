Doğru Program

Hayatını topyekün kapsayan, tanzim eden bütün ömrümüzü kuşatan, amellerimizin, yaşayışımızın dışında da bütün yaradılanın sahibi müjdeler sunan, ölümsüz bir hayat, amellerimizin karşılığında müjdeleyen Allah’ın peygamberler kanalıyla inananlara bildiren vahyin tamamı o genel kuralları anlayalım, yaşayalım yayalım diye imtihan halinde olduğumuz, kurtuluş ve müjdeleri her an olan Allah’ın rızası cennet vaadidir.

Hayatın gayesi daha önceki peygamberlere geldiği gibi, bizim peygamberimize gelen her müjdeyi sunan her karanlığı aydınlatan kılavuzumuz, anayasamız Kur’an-ı Kerim’dir.

Bütün hedeflerin, amellerin sınırları, ölçüleri belirtilmiştir. Uyduğumuzda ölümsüz bir hayatın reçetesidir. Hayatına uyguladığın ölçüsünde müjdeleri büyüktür. Ara hata yaptığında tamamen program dışında kalmıyorsun. Onun için de tekrarını yapmamak şartıyla her şeyin sahibi Allah tövbenle seni müjdeleyip onun rızası ve cennet olan ölümsüz hayatın programına dahil ediliyorsun.

Teknolojinin gelişmesi, imkanların artması, hayata yön veren sanal ve gerçek hayatı etkilemeye çalışan şeytanın ve onun taşeronlarının hayatı takdim ettikleri, programın ikinci kanalını başlatıyor. Allah vaat ettiklerine rızasını alacağın reçeteleri kenara atıp, cehennem söylendiğinde hayır dediğin halde, amellerini tamamen terk edip istiğfar etmeden Kur’an-ı Kerim’i model alıp kurtuluşu seçmediğin takdirde aklını yanlış kullanıp cehennem yolunda ilerlemen, kendi tercihindir.

Ev ev dolaşan, Allah’ın rızasının formülünü peygamberimizin örnek yaşayışını yaşama ve yaşatma gayretin azaldığında veya yeni yeni yollar ararsan seni sıkıntıya sokacaktır.

Bugün hangi hayrı işledim, hangisine ulaşamadım? İbadetlerimi tam yaptım mı diye muhakemesini yapıp Allah’a teslim olman doğrusudur. Yanlış yolu seçerek akideyi bozar, suyu bulandırırsan sonuna da razı olacaksındır.

Makamın yükseldikçe gönlün alçalacağına, halkın hizmetkarı, Allah’ın kulu olacağını kenara koyarsan nereden ne geliyor ne yaparsan daha fazla olur. Sadece dünyalığa dayalı, makam senin program dışı kalmana yeterli olabilir. O makam sana Allah’ın müjdesine mazhar olacağı bir vasıta olacağına cehenneme odun olmasını hazırlayabilir.

İmkanların emanet olduğunu unutur, yetimi, mazlumu, çaresizi gözetmezsen, hatta onun gücüyle zulmedersen sonunu sen seçmiş olursun.

Allah’ın Kur’an’ını uygulayıcısı peygambere getirdiği programa alay edenlere, inkarcılara tavır koyamazsan en azından buğz etmezsen, hatta onların safını seçip tövbe yolunu seçmezsen sonunun hazırlayıcısı aklını kullanmadığından sen seçmiş olacaksın.

Vesselam Allah’ın resulüne kurtuluşumuz gönderdiğin Kur’an’a uymuyorsak uygulamasını gösteren Resulün yaptıklarını yapmıyorsak, heva ve hevesin sonu azap cehennem olduğunun tercihi kendi aklını yanlış kullanma tercihindir.

İslam’ın yeniden mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin kurtuluşuna vesile olmasını istiyorsanız gün, bugündür. Dönüş Allah’a oldu mu ne yapacağımız bellidir.

Allah yar ve yardımcımız olsun.