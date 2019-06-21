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Dolar kurunda son rakamlar

Dolar/TL, Fed kararının ardından dün 5.72'li seviyelere kadar indikten sonra 5.76'lardan kapandı. Kur, yeni güne 5,7670 seviyelerinde başladı.
Dolar kurunda son rakamlar

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5.72'li seviyelere indi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

GÜNE 5,76 SEVİYELERİNDE BAŞLADI

21 Haziran günü dolar 5,7670 liradan el değiştiriyor. Euro ise 6.52'de. Altının onsu bin 400 doları geçerek 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde. Petrol fiyatları da artışta ve 64 doların üzerinde seyrediyor.

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