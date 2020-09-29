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Dolar ve Euro rekor seviyelerine yakın

Yeni güne dolar 7.8292, Euro 9.1385, sterlin ise 10.07 liradan başladı.
Dolar ve Euro rekor seviyelerine yakın

Dün kurlarda fırtınalı bir gün geçti. Dolar 7.84, Euro ise 0.14 lirayı aşarak yeni tarihi zirvelerine ulaştı. Sterlin ise 10 liralık psikolojik sınırı aşarak 10.09'a kadar çıktı.

Yeni güne de dolar 7.8292, Euro 9.1385, sterlin ise 10.07 liradan başladı.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) kapsam ve içeriği kurların gidişatında etkili olabilir.

Bunun yanında ayrıca TÜİK'in açıklayacağı eylül ayı ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek. Ancak önemli olsa da bu verilerin piyasaya önemli bir etkisi olması beklenmiyor.

Bunun dışında Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların da daha geniş çaplı ve uzun soluklu bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği izleniyor.

Dünyada ise koronavirüs salgınının yayılma hızı ve buna bağlı olarak hükümetlerin aldıkları kararlar piyasaların seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

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