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Dolar yukarı yönlü başladı

Dolar kuru 19 Nisan haftasına 8.09 seviyesinden başlad
Dolar yukarı yönlü başladı


TCMB'nin faizi değiştirmediği PPK toplantısı sonrası dolar kuru iki yönlü dalgalansa da haftaya başladığı 8.20'li seviyelerin altında, 8.06'dan olmuştu.

TCMB, gerekirse "ek parasal sıkılaşma yapılacağı" ve "sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir" ifadesini metinden çıkarmıştı. Güvercin metin sonrası 8.02'den 8.15'e çıkan kurdaki düşüşte küresel piyasalar etkili oldu.

ABD ve Çin'den gelen beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.55 altına inmesi ve küresel risk iştahının artarak dolar endeksinin 91.5 seviyesine inmesi etkili oldu.

Dolar/TL 19 Nisan haftasına ise yukarı yönlü başlıyor ve kur 8.09 TL'den el değiştiriyor.

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