  • BIST 1.096
  • Altın 467,808
  • Dolar 7,6230
  • Euro 8,9495
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

Drift atarken kaza yapan sürücüye 11 bin lira ceza

Ankara'da cadde üzerinde otomobiliyle drift atarken park halindeki minibüse çarpan sürücü Hüseyin A.'ya (22) 11 bin TL para cezası uygulandı.
Drift atarken kaza yapan sürücüye 11 bin lira ceza

Hüseyin A., yönetimindeki otomobille, Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde drift atmaya başladı. Gece vakti caddede bir süre drift atan sürücü, çevrede tepki çekti. Drift sırasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 AL 0567 plakalı minibüse çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, sürücü yara almadan kurtuldu. Sürücünün drift atması ve minibüse çarpması, cep telefonuyla görüntülendi.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, Hüseyin A.'nın sürücü belgesine daha önce el konulduğunu belirledi. Hüseyin A.'ya, 'sürücü belgesi herhangi bir nedenle geri alınmasına rağmen araç kullanmak', 'trafikte drift atmak' ve 'alkollü araç kullanmak' gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yaklaşık 11 bin TL para cezası uygulandı.

'15-20 BİN TL HASARIMIZ VAR'

Minibüsün sahibi Mustafa Pektemur (67) kaza sırasında evde olduğunu anlatarak, "Sesi duyup balkona çıktım, bir araba dönüyor. Döndü, döndü, 'şimdi gider' dedim, gitmedi. 'Şunun tavanına bir şey atayım' diye düşündüm sonra içeri girdim. Koridora kadar gelince 'tak' diye bir ses duydum. Çıktım baktım ki bizim arabaya vurmuş. Sonra hemen polis geldi, ceza yazdılar. Ehliyeti yokmuş zaten, arabayı parka çektiler. Sonra alkol muayenesine götürdüler. Bizim 15-20 bin TL hasarımız var. Çocuğun babası yaptıracak" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Saklı cennet' Halfeti'de kapsamlı temizlik22 Eylül 2020 Salı 12:41
  • İletişim Başkanlığı'ndan 'Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'22 Eylül 2020 Salı 11:44
  • Drift atarken kaza yapan sürücüye 11 bin lira ceza22 Eylül 2020 Salı 11:39
  • Bakan Gül'den 1200 hakim ve savcı alımı için açıklama22 Eylül 2020 Salı 11:24
  • 5 maddede gündemdeki uluslararası deniz hukuku terimleri22 Eylül 2020 Salı 11:09
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüşecek22 Eylül 2020 Salı 11:06
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yunan Cumhurbaşkanının söyledikleri provokasyondur22 Eylül 2020 Salı 11:02
  • Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheliye gözaltı kararı22 Eylül 2020 Salı 11:01
  • Demirkazık Dağı'nda ayak bileği kırılan Ukraynalı dağcı kurtarıldı22 Eylül 2020 Salı 11:00
  • Fuhuş operasyonunu haber alan Türkmenistanlı kadın, kaçtığı Balıkesir'de yakalandı22 Eylül 2020 Salı 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti