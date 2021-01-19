  • BIST 1.577
  • Altın 439,437
  • Dolar 7,4392
  • Euro 9,0229
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -4 °C
»

Dünya Ekonomik Forumu: Kovid-19 ve ekonomik etkisi en büyük küresel risk

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Küresel Riskler Raporu'na göre, dünyada gelecek 2 yılı en fazla etkileyecek küresel riskler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler ve salgının ekonomik etkileri olacak.
Dünya Ekonomik Forumu: Kovid-19 ve ekonomik etkisi en büyük küresel risk

 Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) kısa ve uzun vadeli riskleri tespit etmek üzere Marsh & McLennan ve Zürih Sigorta Grubu'nun katkısıyla hazırladığı Küresel Riskler Raporu 2021 yayımlandı. Raporda, 841 küresel uzman ve karar alıcıdan, 2021'e ilişkin endişelerini olasılık ve etki açısından sıralamaları istendi.

Katılımcılar, kısa vadeli (2 yıl) en büyük risklerin, Kovid-19 gibi "salgın hastalıklar" ve salgının ekonomik etkisiyle "geçim krizi" olduğunu belirtti.

Rapora göre, Kovid-19'un insani ve ekonomik maliyeti şiddetli. Kovid-19, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmada yılların ilerlemesini geriye götürmekle tehdit ediyor, sosyal uyumu ve küresel iş birliğini daha da zayıflatıyor.

"Salgın hastalıklar" ve "geçim krizinin" yanında "beklenmedik hava olayları", "siber güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması", "dijital dünyada eşitsizlik", "ekonomide uzun süreli durgunluk", "terörist saldırılar", "gençlerde hayal kırıklığı", "sosyal uyumun erozyona uğraması" ve "insan kaynaklı çevresel zarar", gelecek 2 yılda gerçekleşmesi en yüksek 10 risk arasında yer aldı.

En önemli orta vadeli küresel risk "varlık fiyatlarındaki balon"
En önemli orta vadeli küresel riskin "varlık fiyatlarındaki balon" olduğu belirtilen rapora göre, büyük bir ekonomide konut, yatırım fonları, pay senetleri ve diğer varlıkların fiyatları reel ekonomiden giderek daha fazla uzaklaşıyor.

"Fiyat istikrarsızlığı", "emtia şokları", "borç krizi", "devletlerin ilişkilerinde kırılma", "devletler arası çatışma", "siber güvenlikte başarısızlık" ve "teknik yönetişim başarısızlığı", orta vadedeki (3-5 yılda) en yüksek riskler arasında yer alıyor.

Uzun dönemde etkisi yüksek temel riskler ise "kitle imha silahları", "devletlerin çöküşü", "biyolojik çeşitlilik kaybı", "doğal kaynak krizleri", "sosyal güvenlikte çöküş", "çok taraflılığın çöküşü", "sanayide çöküş", "iklim değişikliğiyle mücadelede başarısızlık" ve "bilime karşı duruş" olarak sıralandı.

Rapora göre, gençler son 10 yılda ikinci büyük küresel ekonomik krize şahit oldu. Bu nesil; eğitimleri, ekonomik beklentileri ve ruh sağlığı açısından ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor19 Ocak 2021 Salı 14:42
  • Zeytinyağı ihracatı yüzde 20 arttı19 Ocak 2021 Salı 11:09
  • DASK yüzde 100 sigortalılık için seferberlik başlatıyor19 Ocak 2021 Salı 11:08
  • Borsa güne rekorla başladı19 Ocak 2021 Salı 11:08
  • Dolarda dalgalanma sürüyor19 Ocak 2021 Salı 09:54
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı19 Ocak 2021 Salı 09:35
  • Küresel piyasalar Yellen'ın sunumuna odaklandı19 Ocak 2021 Salı 09:35
  • AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı18 Ocak 2021 Pazartesi 15:35
  • Mesut Özil Fenerbahçe'yi borsada sırtladı18 Ocak 2021 Pazartesi 15:11
  • Mesut Özil Fenerbahçe'yi borsada sırtladı18 Ocak 2021 Pazartesi 13:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti