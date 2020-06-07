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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 980 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 982 bin 965’e ulaştı.
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 980 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 402 bin 273 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 413 bin 444 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 167 bin 248 aktif enfekte vaka bulunuyor.

En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 96 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler
ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (676 bin 494), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin 390), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (247 bin 040), İtalya (234 bin 801), Peru (191 bin 758), Almanya (185 bin 696), İran (169 bin 425), Türkiye (169 bin 218), Fransa (153 bin 634), Şili (127 bin 745), Meksika (113 bin 619), Pakistan (98 bin 943), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (95 bin 57), Çin (83 bin 36), Katar (67 bin 195), Bangladeş (63 bin 26), Belçika (59 bin 72).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 40 bin 465, Brezilya 36 bin 44, İtalya 33 bin 846, Fransa 29 bin 142, İspanya 27 bin 135, Meksika 13 bin 511, Belçika 9 bin 580, Almanya 8 bin 769, İran 8 bin 209, Kanada 7 bin 773, Hindistan 6 bin 946, Rusya 5 bin 725, Peru 5 bin 301, Türkiye 4 bin 669, Çin 4 bin 634, Pakistan 2002, Şili 1541, Bangladeş 846, Suudi Arabistan 676 ve Katar 51."

Kaynak: Haber Kaynağı
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