Dünyanın yüzde 3.3’ünü Türkiye giydiriyor

Türk Moda Endüstrisi son 10 yılda Türkiye’ye net 150 milyar dolar döviz kazandırdı. 2018 yılında ise 17.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Türk Moda Endüstrisi’nin dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3.3’ünü gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye’nin büyüyen sektörlerinden biri olan Türk Moda Endüstrisi, ticarette kilometre taşı olmaya devam ediyor. Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe “Son 10 yılda Türkiye’ye net 150 milyar dolar döviz kazandırdı” dedi. Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3.3’ünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gültepe “Oysa Türkiye olarak dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 0.98. Sadece bu veri bile sektörümüzün Türkiye ihracatındaki vazgeçilmez önemini ortaya koyuyor” diye konuştu. Türkiye’nin toplam 18 milyar dolar sınırına gelen hazır giyim ihracatının yüzde 75’ten fazlasını İHKİB üyelerinin gerçekleştirdiğini belirten Gültepe “1986’da yaklaşık 1 milyar dolar olan hazır giyim ihracatımızı 18 kat arttırarak 17,6 milyar dolara çıkardık” diye konuştu. Mustafa Gültepe, imalat sanayi üretiminin yüzde 6’sını, imalatta iş gücünün yüzde 14’ünü, toplam ihracatın yüzde 11’ini Türk Moda Endüstrisi’nin sağladığını bildirdi.

Gültepe “İşsizliğin önemli bir sorun haline geldiği ülkemizde istihdamda da rekor üstüne rekor kırdık. Ağustos – Aralık 2018 dönemimde her ay ortalama ilave 5 bin insanımızı iş sahibi yaptık. Geçen yılı 525 bin kişilik rekor istihdam ile kapattık. 16 milyar dolarla net döviz getirisiyle de rekorumuzu yeniledik. Yıllardır olduğu gibi cari açığın çok daha büyümesini yine biz engelledik” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tekstil ve hazır giyim sektöründe başarılı olan her iş insanının başka sektörlerde de başarılı olacağını söyledi. Gülle, Türkiye’nin 2019’u 180 milyar doların üstünde ihracatla tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “İhracatta hedef kısa sürede 200 milyar dolar. 100’lerden sıkıldık, 100’ü geçelim artık, 200 olsun. Ancak bir şey var; Türkiye’nin ihracatı giderken hazır giyim ihracatını aynı paralellikte artıramıyoruz. Burada bir duraklamaya girdik. Buradan akılla çıkmamız gerekiyor. ihracatımızı hemen 20’li rakamlara ve daha sonra da 33 milyar dolara götürmemiz gerekiyor. Bu bizim olmazsa olmazımız.”