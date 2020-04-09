Ebeveynler ama dikkat!

Sosyolog Merve Başpınar, koronavirüsün olduğu bu günlerde bazı ebeveynlerce çocuklarına yapılan “Yemeğini yemezsen korona sana da bulaşır” gibi şaka mahiyetindeki tehditlerin çocuklarda farklı korkuları da teşvik ettiğini belirtti.

Sosyolog ve Kişisel Gelişim Uzmanı Merve Başpınar, koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklarıyla birlikte eve kalmayı sürdüren ebeveynlere, bu süreçte nasıl hareket edilmesi ve sokağa çıkış yasağı getirilen 20 yaş altındaki çocuklara bu durumun nasıl anlatılması ile ilgili bazı tavsiyelerde bulundu.

EVDEKİ TUTUMUNUZA DİKKAT EDİN

Ebeveynlerin özellikle bu dönemde kendi ve çocuklarının ruh sağlığı için kaygıyı bir kenara bırakmaları gerektiğini belirten Başpınar, “Kaygı bulaşıcıdır. Ebeveyn ne kadar kaygılı ise aynı kaygı çocuklarına da bulaşır. Hele ki okul öncesi çocukların soyut kavramları gelişmediği için ve soyut kavramları anlamlandıramadıklarından dolayı sizin tutum ve davranışlarınıza göre olayları yorumlar. Dolayısıyla ebeveyn kaygılı, stresli ise çocuklar da benzer tutum içerisine girebilir. Onun için hep birlikte evde geçirdiğiniz bu günlerdeki tutumunuz son derece önemli” dedi.

AYNI HABERLERLE MEŞGUL OLMAK PSİKOLOJİYİ BOZAR

Evde sürekli haber kanallarının açık tutulmaması uyarısında da bulunan Başpınar, “Bugünlerdeki olumsuz haberlerden dolayı haber kanallarının sürekli açık olması hem sizin hem de çocuklarınızın ruh sağlığımızı ve psikolojisini olumsuz anlamda etkilemekte. Sürekli aynı haberlerle meşgul olmak belli bir noktada psikolojinizi bozar” diye konuştu.

EVDE KONUŞULANLARA DİKKAT!

Başpınar, ebeveynlerin bu süreçte çocuklarıyla konuştuklarına bir hayli dikkat etmesi gerektiğini kaydederek, “Çocuklarımızın bulunduğu ortamda sürekli koronavirüs ile ilgili konuşursak çocuklarımızın olumsuz etkilenmesini sağlarız. Dolayısıyla bu konularla ilgili konuşmaları çocuklarımızın yanında yapmamaya çok özen göstermeliyiz. Güvenilir bilgi de bu noktada çok önemli. Doğruluğundan emin olmadığımız sansasyonel nitelikteki haberleri çocuklarımızla asla paylaşmamaya özen göstermeliyiz. Bu süreçte çocuklarımızı bilgi kirliliğine maruz bırakmayalım” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT!

Koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğinin en fazla yaşandığı sosyal medya konusunda çocuklarımızı bilgilendirmemiz gerektiğini vurgulayan Başpınar şunları söyledi: “Sosyal medya kullanıcısı çocuklarınızı doğru bilgileri nereden elde edebileceği konusunda bilgilendirmeniz lazım . Özellikle sosyal medyada korona konusunda çokça bilgi kirliliği var. Buna dikkat etmeliyiz. Okul öncesi çocuklarınıza karşı daha açık ve net ifadeler kullanmalısınız. Alınabilecek önlemleri uygulamalı şekilde göstermekte fayda var.”

4 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN KAYGISI!

Bu günlerde çocukların travma yaşamaması için ebeveynlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Başpınar, 4 yaşındaki bir öğrencisinin koronadan dolayı yaşadığı kaygıyla ilgili bilgi verdi. Başpınar, “Bir öğrencim; ‘Anne sakın dışarı çıkma, dışarıda mikroplar var öleceksin’ dediğini işittim. Bakın bu öğrencim daha 4 yaşında. Etraftan aldığı bilgiyle o korkuyu küçücük bünyesinde barındırıyor. Onun için çocuklarımıza somut ifadeler kullanarak, net bilgiler vererek bir anlamda da güvenilir duruş sergileyerek bu bilgileri aktarmamızda fayda var” dedi.

TEHDİTLERDEN UZAK DURUN

Çocuklarda farklı korkuları teşvik edecek davranışlardan uzak durmamız gerektiğinin altını çizen Başpınar, “Bazı durumlarda ebeveynler çocuklarını ‘Yemeğini yemezsen virüs sana da bulaşır’, ‘Bunu yapmazsan virüs seni de bulur’ gibi tehditlerde bulunuyor. Kesinlikle bu davranışlardan uzak durmamız gerekmekte” ifadelerini kullandı.

BU DÖNEMİN TATLI HATIRALARI ZİHİNDE KALSIN

Bu kriz dönemlerini fırsata çevirmemiz gerektiğini vurgulayan Başpınar, şunları önerdi: “Sabah kahvaltılarını hep birlikte neşe ile yapabilirsiniz. Evde hareketsiz kaldığımız için her sabah bir egzersiz programı açarak çocuklarınızla birlikte kahvaltı sonrası egzersiz yapabilirsiniz. Günü programlayabilirsiniz. Ders, ödev ve oyun saatleri gibi çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz zamanları fırsata dönüştürebilirsiniz. Çocuklarımız ileri yaşlarda, ‘Bir salgın vardı hepimiz evdeydik annem-babam hep yanı başımdaydı hep birlikte çok güzel etkinlikler yapıyorduk’ şeklinde bu dönemin tatlı hatıralarını anlatacaklardır.”



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-