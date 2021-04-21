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Emine Erdoğan'dan bedensel engelli gençler ve ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, evlerinde ziyaret ettiği ağır bedensel engelli gençler Emel Badem ve Tutku Ece Kanat'ın sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik bilgi aldı, ailelerin ramazan ayını tebrik etti.
Emine Erdoğan'dan bedensel engelli gençler ve ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bedensel engelli iki genç ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la birlikte dün ağır bedensel engelli 39 yaşındaki Emel Badem ve ailesinin Yenimahalle'deki evlerine ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, ayrıca ağır engelli olan 25 yaşındaki Tutku Ece Kanat ve ailesini de Etimesgut'taki evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerinde engelli gençlerin, ailelerin durumları, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik bilgi alan Emine Erdoğan, ailelerin ramazan ayını da tebrik etti.

Emel Badem'in babası Akif Badem, AA muhabirine, ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi. Emekli inşaat işçisi olan Badem, "Emine Erdoğan hanımefendiden ve Sayın Bakanımızdan Allah razı olsun. Ziyaretleri bizi, özellikle de Emel'i çok mutlu etti. Çok ilgilendiler bizimle, onların, devletimizin duacısıyız." dedi.

Tutku Ece Kanat'ın babası Cüneyt Kanat da "Çok mutlu olduk. Bizimle çok ilgilendiler, dinlediler. Özellikle eşim içini döktü ve çok mutlu oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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