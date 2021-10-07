TYT’nin en belirleyici dersi Türkçe’de karşılaşılan paragraf sorularına nasıl hazırlanmalı? TYT Türkçe nasıl çalışılır? Adaylar en çok hangi hazırlık kitaplarını alıyor? Piyasada en çok satan en iyi TYT Türkçe soru bankası hangisi gösteriliyor?

Yüksek öğrenime giriş sınavının ilk basamağı olan TYT’de en belirleyici derslerden biri şüphesiz Türkçe. TYT Türkçe’nin neredeyse yarısı paragraf sorularından oluşur. Her geçen sene bu sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini daha iyi ölçebilmek adına gittikçe karmaşıklaşır. Haliyle de çoğu aday paragraf sorularında başarılı olamayabiliyor. Neticede paragrafı iyi olanın TYT’de daha öne çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat paragrafa ağırlık verirken dil bilgisini de ihmal etmemek gerekir. İkisine de eşit derecede çalışan aday, bu derste başarılı olur.

Peki TYT’de en belirleyici ders olan Türkçe’de karşılaşılan paragraf sorularına nasıl hazırlanmalı? TYT Türkçe nasıl çalışılır? Hangi kaynaklar tercih edilmeli? Adaylar en çok hangi hazırlık kitaplarını alıyor? Piyasada en çok satan TYT Türkçe soru bankası hangisi? Sizler için derledik:

ENS YAYINLARI ÖNE ÇIKIYOR

TYT’de başarılı olmak için doğru bir çalışma programı uygulamanız gerekir. Ancak doğru çalışmak tek başına yeterli olmaz. Bu doğru çalışmayı, doğru kaynakları kullanarak gerçekleştirmek çok önemlidir. Bu bağlamda sizlere en iyi TYT Türkçe soru bankası deyince akla gelen ENS Yayınları ’ndan bahsetmek istiyoruz.

Yeni nesil, ÖSYM tarzı sorulardan oluşan ENS TYT Türkçe soru bankası öğrencilerin bilgisini ölçmenin ötesinde eksik olduğu konuları tespit etmelerine ve bunları pekiştirmelerine yardımcı oluyor. Eğitimciler Göksu Çetin, Harun Derin ve Mikail Öztaş tarafından özenle hazırlanan bu yayın hayli tercih edilen bir kaynak kitap olarak dikkat çekiyor.

VİDEOLU ÇÖZÜM DESTEĞİ

Kitabın öne çıkan bir diğer özelliği ise konu anlatım videolarına sahip olması. Diyelim ki Türkçe’de bir konuda eksiğiniz olduğunu düşünüyorsunuz hemen konu anlatım videolarından ilgili kısmı izleyerek bu eksiğinizi kapatabilirsiniz. Aynı şekilde her bir sorunun videolu çözümü de mevcut. Aynı şekilde soru çözüm videoları sayesinde yanlış yaptığınız soruların çözümünü öğrenebilirsiniz. Özellikle herkesin direkt öğretmene soru sorma imkanının olmadığını düşünürsek alınan soru bankalarının çözümlü olması önemli görülüyor.

TYT Türkçe Nasıl Çalışılır?

“En çok satan ve en iyi TYT Türkçe soru bankası hangisi” sorusuna cevabın ardından TYT Türkçe nasıl çalışılır konusunda da şu notlar öne çıkıyor: Bir kere doğru kaynaktan, doğru şekilde çalışmak çok önemli. Doğru kaynak ENS Yayınları, peki ya doğru çalışmak? Bu hususların altını çizmek gerekiyor:

-Mutlaka her gün belirli sayıda paragraf sorusu çözmelisiniz. Günlük çalışma programınızı yaparken en başa paragraf sorularını ekleyin. Sabah saatlerinde zihniniz açıkken paragraf çözmeniz daha iyi olacaktır.

-Dil bilgisini ihmal etmeyin. Bazı konular her ne kadar basit olsa da gerçekten zor ve belirleyici olan dil bilgisi konuları da mevcut. Bunlara yeterli derecede çalışırsanız sınavda doğru şıkkı işaretler ve rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

-Dil bilgisi defteriniz olsun. Konuları çalışırken mutlaka notlar alın. İleride bir noktayı unuttuğunuzda hızlıca defterinizden tekrar edip hatırlayabilirsiniz.

-Konu çalışmasını video izleyerek yapın. Dil bilgisinin mantığını en iyi bu şekilde anlayabilirsiniz. Video kaynağı olarak ENS Yayınları’nın videolarını tercih edebilirsiniz.

TÜM İŞLER KİTABLERİ’NDE

Sadece Türkçe değil, tüm YKS dersleri için kaynak alışverişini İşler Kitabevleri şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye’nin en büyük ve en köklü kitabevi olan İşler, kaynakları da uygun fiyatlarla öğrencilerle buluşturarak eğitime katkı sağlamayı sürdürüyor. Ayrıca İşler şubelerinde tüm kitap alışverişinizi tek bir noktadan gerçekleştirmenin rahatlığını hissedeceksiniz.



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