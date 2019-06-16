Düğünlerin vazgeçilmezi davul zurnanın ustaları Haydar Vuruş ve Haydar Bozan hafta sonları Samanpazarı’nda düğünlerde çalmak için bekliyor. Müzisyenler, yüzlerce yıllık bir geleneği yaşattıklarını belirterek, “En güzel miras, kültür” diyor.

Düğünlerde davul zurna Türkler’in yüzlerce yıllık geleneğidir. Halen babalarından gördükleri gibi icra eden Haydar Bozan ve Haydar Vuruş hafta sonları Samanpazarı’nda yol kenarlarında düğüncüleri bekliyorlar. Davul zurnalı düğün yapmak isteyen, gelini çalgılı evinden çıkarmak isteyen buraya gelerek sanatçıları merasimlerine götürüyor. Gazetemize konuşan Bozan ve Vuruş, “Bu iş bize atalarımızdan kaldı. Biz de çocuklarımıza öğretiyoruz. Yaşayan kültürüz. Davulsuz, zurnasız düğün olmaz” diyerek yaptıkları işi anlatıyor. Sanatçılar bu işi hem geleneği sürdürmek hem de ekstra olarak ailelerinin geçimine katkı için yapıyorlar.

ESKİ ZAMANLARDAN BU YANA SAMANPAZARI’NDA BEKLENİR

Kendileri gibi 20’ye yakın düğün sanatçısının hafta sonları Samanpazarı’nda beklediklerini ifade eden Vurmuş, “Ankara’da bu işin merkezi Samanpazarı’dır. Ben kendimi bildim bileli sabah erkenden buraya gelinir. Bunu bilinler de sabah gelin çıkarması olanlar ya da akşam kına gecesi olanlar, düğünün tamamını davullu zurnalı yapmak isteyenler gelir burada bizi bulur. Bu bize babamızdan dedemizden kaldı. Onlara da öyle kalmış. Aslen Kırıkkaleliyiz. Kalecik, Keskin bölgesi. Ama İç Anadolu’nun tamamında neredeyse bu kültür yaşanır. Aslen Horasan’dan göçme Avşar'ız. Neşet Ertaş’lardanız. Yani yüzlerce belki de binlerce bir yıllık kültürü burada yaşatıyoruz” sözlerine yer verdi.

GELİN ÇIKARMA 150-200 LİRA

Vurmuş, yarım saatlik de 1 günlük işin de olduğu bilgisini vererek, “Sabah düğün çıkarması varsa çok sürmüyor 1-2 saatlik iş oluyor. 150-200 lira para alıyoruz. Bazen düğünün tamamında isteyenler oluyor tabi onun ücreti artıyor 300-400 lira alınıyor. Sabit bir ücret yok. Pazarlık oluyor her yerde aynı zaman olmadığı için fiyatlar da değişiklik gösteriyor. Bizim normal işlerimiz var. Eskiden bu işle geçim sağlanırmış. Şimdi bunu yapmak mümkün değil. Aile masrafı var. Biz de ekstra olarak boş zamanlarımızda bu işi yapıyoruz. Hem katkı oluyor hem insanlar kültürünü yaşıyor hem de biz kendi kültürümüzü yaşatıyoruz. Çocuklarımıza da öğretiyoruz. İlerde onlar da yapıcak. Bizim işimiz bu” diye konuştu.

ŞEN OLA GELİN ŞEN OLA

Vurmuş, “Gelin çıkarma havası çalınır, sonra biraz içli türküler çalınır. En son gelin alma olduğunda ‘Şen ola gelin şen ola’ diyerek evinden çıkarırız. Düğünlerde ya da kına gecesinde yanımızda saz da olur. Orada halaylar çekilir, oyunlar oynanır. Kına yakma havaları çalınır. Repertuvar ona göre ayarlanır.”

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM

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