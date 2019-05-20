Engelli çocuklar hayallerine kavuştu

Engelli çocukların Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan istediği Engelsiz Oyun Parkı, büyük bir coşkuyla açıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, engelli çocuklara verdiği Engelsiz Park sözünü kısa sürede yerine getirdi. Altındağ Belediyesi tarafından Örnek Mahallesi'nde bulunan Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine yapılan park, coşku dolu bir törenle açıldı. Açılışa Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın yanı sıra; AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Hatice Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca, engelli çocuklar ve velileri katıldı. Törene engelli çocukların sevinçleri ve neşesi damga vurdu.

"ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZA DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

"Bütün çocuklarımız çok güzel, ama engelli çocuklarımız çok daha güzel..." diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, parkın iyiliklere ve güzelliklere vesile olmasını diledi. Başkan Balcı, "10 gün önce engelli çocuklarımızın kermesine geldiğim gün benden bir park talepleri olmuştu. Çocuklarımızın bu isteğini kısa sürede yerine getirdik. Onların mutlu olması tek dileğimiz... Engelli çocuklarımıza desteklerimiz sürecek." dedi.

ENGELSİZ GÖSTERİLER AYAKTA ALKIŞLANDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan program, engelli çocuklar için hiçbir şeyin engel olmadığını gözler önüne serdi. Engelli çocuklardan oluşan mehter topluluğu katılımcıları coştururken, tekerlekli sandalye ile yapılan tango gösterisi ise büyük beğeni topladı. Kafkas yöresi halk danslarını tüm zarafetiyle sahneye taşıyan minik öğrencilerin gösterisi ise tüm katılımcıları duygulandırdı. Başkan Asım Balcı, miniklerin gösterisini ayakta alkışladı.

"BÖYLE BİR PARK GÖRMEDİM"

Parkın açılış kurdelasının kesilmesinin ardından, park çocukların neşe dolu sesleriyle şenlendi. Tekerlekli sandalyeyle sallanma imkanı veren salıncak, merdivensiz kaydıraklar ve kolayca çıkılabilen tahterevalli çocukların büyük beğenisini topladı. Salıncakta sallanmaktan büyük keyif alan 10 yaşındaki Batuhan Uluyol, "Daha önce böyle bir park görmedim. Çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ederim." dedi. Oğlunun mutluluğundan dolayı çok memnun olduğunu dile getiren anne Sariye Uluyol ise çocuğunu parklara götürmekte çok zorlandığını söyledi. Anne Uluyol, "Diğer parklara çocuğumu götürmekten çok zorlanıyordum. O da parkta diğer çocuklar gibi oynamak istiyordu. Biz diğer anneler gibi çocuğumuzun elinden tutup istediğimiz her yere götüremiyoruz. Tüm günümüz okulda geçiyor. Böyle bir şeye çok ihtiyaç vardı. Binlerce teşekkür ediyorum Başkanımıza... Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

PARKTA HER TÜRLÜ DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Yaklaşık bin metrekarelik alana sahip olan parkta engelli çocuklar için tüm detaylar düşünüldü. İçerisinde engelli çocukların kullanacağı oyun gruplarının, kaydırakların, salıncakların ve spor aletlerinin bulunduğu parkın çevre düzenlemesi de tamamlandı.

