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EPDK 21 şirkete lisans verdi

EPDK, elektrik, petrol ve lpg piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verdi.
EPDK 21 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verdi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 11 şirkete üretim, 1 şirkete organize sanayi bölgesi (OSB) üretim, 3 şirkete OSB dağıtım ve 2 şirkete tedarik lisansı verildi. Aynı piyasada 6 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösterecek 2 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirket dağıtıcı lisansı alırken, 3 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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