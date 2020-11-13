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Erdoğan: Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir." dedi.
Erdoğan: Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"Tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir." dedi.

Erdoğan "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı. 

"AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz.

Binlerce şükürler olsun ki milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir."

Kovid-19 ile mücadele
Erdoğan, "Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli." diye konuştu.

"Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık.

Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır."

Derin deşarj projesi
Erdoğan, "Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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