  • BIST 115.117
  • Altın 326,339
  • Dolar 6,1489
  • Euro 6,6662
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Esad durmuyor şimdide okullara saldırıyor: Çok sayıda ölü var

Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib kent merkezindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda dört okul misket bombasıyla hedef alınırken, ikisi öğretmen, biri öğrenci dört sivil hayatını kaybetti.
Esad durmuyor şimdide okullara saldırıyor: Çok sayıda ölü var

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib kent merkezine karadan saldırılar düzenledi.

Saldırılarda dört okul da bombaların hedefi oldu.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda ikisi öğretmen, biri öğrenci dört sivil öldü.

İdlib'deki AA ekiplerinin görüntülediği okullardan birinin avlusunda yerdeki kan izleri ve karadan karaya atılan misket bombasının patladıktan sonra betona saplanan kapsülü dikkati çekti.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da gün içinde İdlib kent merkezini bombaladı.

Esed rejimi ve Rusya'nın söz konusu saldırılarında toplam 12 sivil yaralandı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den yeni tip koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbir: Sınır kapıları kapatıldı25 Şubat 2020 Salı 14:53
  • Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek öldü25 Şubat 2020 Salı 14:00
  • Sağlık Bakanı Koca: 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak25 Şubat 2020 Salı 13:53
  • Ankara'da Tahran'dan gelen uçakta koronavirüs alarmı: Uçaktaki 17 yolcu şüpheli...25 Şubat 2020 Salı 13:14
  • THY'den Çin ve İran uçuşlarıyla ilgili açıklama25 Şubat 2020 Salı 12:46
  • Irak koronavirüs nedeniyle 5 ülkeye sınır kapılarını kapattı25 Şubat 2020 Salı 12:45
  • 20 bin öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı25 Şubat 2020 Salı 12:10
  • Bahçeli'den Putin'e çok sert tepki: ikili oynuyor25 Şubat 2020 Salı 11:49
  • Tüm okullara koronavirüs afişleri gönderildi25 Şubat 2020 Salı 11:43
  • SGK'dan o iddialara yalanlama geldi: Emekli ikramiyesinin kaldırılacağı iddia edilmişti25 Şubat 2020 Salı 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti