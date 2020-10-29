Eski halterci spor salonunu talan etti, o anlar kamerada

BURSA’da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eski halter sporcusu Yusuf M. (24), İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün spor salonundaki voleybol filesini koparıp, tribün koltuklarını kırdı. 30 bin liralık zararın olduğu saldırı, güvenlik kamerasın