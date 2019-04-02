Etimesgut Eryaman’ın en kaliteli etli ekmek lokantası hangisi?

Ankara’da etli ekmek yapan sayısız restoran, kafe, fırın hizmet veriyor. Çoğu gerçek Konya etli ekmeğinden uzak olsa da, sırf adıyla alıcı bulabiliyor. Peki Etimesgut Eryaman’da etli ekmek nerede yenir, Eryaman’ın en kaliteli etli ekmek lokantası hangisi?

Yemek, insan hayatının en önemli, vazgeçilmez temel unsurlarından biridir. Türkiye’de bölgelere göre farklılaşan çeşit çeşit damak tadı vardır. Her yöre kendine özgü bir yemek kültürü ile öne çıkar. Bu yemekler içinde kıymalı pide, Anadolu insanın vazgeçilmez lezzetlerinin en ön sıralarında gelir.

ETLİ ETMEK İLK SIRADA

Düğün, cenaze, tören, gün ve hafta sonu aile ve akraba buluşmalarında kıymalı pide genelde tercih edilen yemeklerden olur. Tabi pide denilince de akla ilk Konya pidesi yani etli ekmek ve bıçak arası gelir. Bugün Konya’nın meşhur etli ekmeğinin ünü Türkiye sınırları dışına bile taşmış durumda. Nitekim özellikle Avrupa ülkelerinde Türkler tarafından açılmış pekçok etli ekmek lokantası hizmet vermektedir. Ve ülke içinde her ilde sayısız etli ekmek yapan fırınlar, lokantalar, restoranlar bulunuyor.

İşte Eryaman etli ekmek merkezi:

Başkent’te de etli ekmek yapan çok sayıda restoran, kafe, fırın hizmet veriyor. Çoğu gerçek Konya etli ekmeğiyle alakasız olsa da, sırf adıyla alıcı bulabiliyor. Peki Etimesgut Eryaman’da etli ekmek nerede yenir , Eryaman ’ın en kaliteli etli ekmek lokantası hangisi ?

TAM KADRO KONYA’LI

Bu noktada karşımıza son derece şirin bir mekan olan Hanem Fırın çıkıyor. Hanem Fırın’ın işletmecileri de ustaları da Konyalı. Ankara Eryaman’da; Altay Mah. 33. Cad. No:2 adresinde bulunan Hanem Fırın, etli ekmek ve bıçak arası üzerine hizmet veriyor. Gerçek etli ekmeğin adresi olarak gösterilen işletme, ürünlerinde en kaliteli un ve en taze eti ustalıkla bir araya getirdiklerini söylüyor. Ve temizlik konusunda son derece iddialılar: “En temiz Konya mutfağıyız…”

İŞTE İŞİN SIRRI

Pidede sadece taze düve eti kullanılıyor. İşletme neden düve etini tercih ettikleri konusunda şunu söylüyor: “Bir kere lezzetli ve yiyebileceğiniz en besleyici gıdalardan biridir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlık üzerinde derin etkileri olabilecek çeşitli besinlerle doludur…”

Pidenin bir diğer önemli unsuru olan hamurda ise Konya’nın esmer ununu tercih eden işletme yetkilileri “Hamurumuzda hiçbir katkı maddesi olmayıp, Konya’dan gelen özel esmer un, maya ve tuzla hazırlanmaktadır. Bu nedenle pidelerimizde kuruma ve sertlik oluşmayıp, sizleri asla unutamayacağınız bir lezzet yolculuğuna çıkaracaktır” diyor.

KALİTE VE TEMİZLİK ÇOK ÖNEMLİ

Resmi web sitesi hanemfırın.com’da yer alan şu bilgiler de hayli dikkat çekiyor: “Hanem Fırın, dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Konya bölgesi geleneksel mutfağının benzersiz lezzetlerini en uygun, en kaliteli ve en temiz şekilde halkımıza sunmak için 2020 yılında merkez şubesi olan Ankara Eryaman’da kurulmuştur.

Tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, tarım toplumuna geçiş ve yerleşik hayatın başlangıç noktalarından birisi olan Konya mutfağı, binlerce yıllık kadim bir kültürün güçlü izlerini taşır. Amacımız; bu kültürün en sade şekliyle aktarımını sağlamak, asırların biriktirdiği lezzetlerin halkımızın damağında unutulmayacak bir yer etmesine aracılık etmektir.”

TOPLU YEMEK İÇİN DE UYGUN BİR MEKAN

Etimesgut’un özellikle Eryaman ve çevresinde etli ekmek sevenlerin uğrak yeri haline gelen Hanem Fırın’da Konya usulü pide çeşitlerinin yanı sıra çorba ve kahvaltı seçenekleri de bulunuyor. Bu eşsiz lezzeti uygun fiyatlara müşterilerine sunduklarını belirten işletme sahipleri, mekanlarının toplu davet ve toplantılar için de çok uygun olduğunu ifade ediyor.

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