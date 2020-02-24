Etimesgut'ta engellilere ve ailelerine motivasyon semineri düzenlendi

Etimesgut Belediyesi, engelli ve ailelerine yönelik ‘Hayatın İçinden-Motivasyon Semineri’ düzenledi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ve Eğitim Bilimleri ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan tarafından verilen seminere Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Engelliler Meclisi Başkanı Ömer Uzun da katıldı.

Engelli çocuklarıyla birlikte azim ve mücadeleleriyle hayata tutunan engelli anneleri Gülay Sezer ve Emine Karakuyun, hayat hikayelerini anlattılar. Engelli ailelere "Asla pes etmeyin, hayata sımsıkı sarılın' mesajı veren anneler, hikayeleri ile dinleyenleri hem duygulandırdılar hem de hem de onların motivasyonlarını artırdılar.

Başkan Demirel de engelli ve ailelerine seslenerek, "Biz hep sizin yanınızdayız. Sizlerin yaşam kalitesini daha da artırmak için bu engelsiz yaşam merkezini hizmete açtık. Birçok sosyal kültürel etkinlikler düzenleyerek sizlerin yaşama daha çok katılımınızı amaçlıyoruz" dedi. Demirel, engelli çocuğu bulunan 2 anneyi azim ve kararlılıklarından dolayı tebrik ederek plaket verdi.

