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Evde Ekipmansız Yapabileceğiniz 3 Etkili Egzersiz

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde vicudumuz uzun süre hareketsizlikten olumsuz etkilenmiş durumda, peki evde nasıl vicudumuzu sağlıklı bir formda tutabiliriz? Evde egzersiz yapabilir miyiz?
Evde Ekipmansız Yapabileceğiniz 3 Etkili Egzersiz

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalmak durumundayız. Bu süreçte sağlığımızı korumak ve fazla kilo almamak için evde yapabileceğimiz basit egzersizleri anlattık. Ekipman olmadan yapılabilen bu egzersizler hem sağlığınızı koruyacak hem de evde kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak.

1. Şınav:
Şınav, eski dönemlerden bu yana insanların yaptığı etkili bir egzersiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Şınav egzersizini, başta kol ve göğüs kaslarınızla birlikte vücudunuzdaki neredeyse tüm önemli kasları geliştirmek için yapabilirsiniz.

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Doğru Bir Şekilde Şınav Çekmek
Şınav hareketini neredeyse herkes bilir ve yapmaya çalışır. Fakat doğru şınav çekebilmek için bilmeniz gereken önemli detaylar mevcut. Bunlardan ilki ellerinizi, parmaklarınız açık bir şekilde omuz hizasında yere koymak. İkinci önemli nokta; şınav hareketini yaparken sırtla birlikte boynunda düz olmasına dikkat etmek ve karın kaslarını sıkmaktır. Böylece karın ve sırt kaslarınızı da aktif hale getirerek postürünüzün düzelmesini sağlayabilirsiniz.

2. Mekik:
Mekik hareketi özellikle karın bölgesini çalıştırmak için oldukça etkili bir egzersiz. Aynı zamanda bu hareketi kısıtlı bir alanınız olması halinde bile kolayca yapabilirsiniz. Doğru bir şekilde mekik çekmek için yere uzanın ve ayaklarınızı kalça seviyesinde açarak kırk beş derece kırın. Ayak tabanlarınızın yere tam olarak bastığından emin olun. Ellerinizi başınızın arkasında birleştirin veya parmaklarınızı alnınıza dayatın. Aşağıdayken nefes almaya, yukarı kalkarken ise nefesinizi yavaşça vermeye dikkat edin. En yukarıda karın kaslarınızın sıkılı olduğundan emin olarak bir iki saniye bekleyin ve sonrasında yavaşça aşağıya doğru inmeye başlayın. Egzersizi, gözlerinizi yukarıda bir noktaya sabitleyerek yaparsanız dikkatinizin arttığını göreceksiniz.

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3. Squat
Squat ya da çömelme hareketi, özellikle bacak kaslarınızı geliştirebilecek oldukça etkili bir egzersizdir. Squat, ağırlık kullanılarak yapıldığı gibi vücut ağırlığıyla da yapılabilen bir egzersizdir. Etkili squat yapabilmek için ayak topuklarınızı omuz hizasında açmalısınız. Ardından kollarınızı ileri doğru uzatarak, sırtınız düz olacak şekilde aşağıya doğru çömelip kalkmalısınız. Çömelirken nefes vermeye, kalkarken de nefes almaya çalışın. Çömelirken dikkat edeceğiniz nokta ne çok fazla ne de çok az çömelmektir. Orta derecede çömelip bacak kaslarınızın sıkılı olduğundan emin olun.

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Yusuf Sağlam / İLKSAYFA
 

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