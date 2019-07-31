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F.Bahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku

Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
F.Bahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku

Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Hasan Ali Kaldırım 24. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan alınmıştı. Deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın devre arasında koltuk değnekleriyle yürümesi, taraftarları endişelendirdi.

Sakatalığıyla ilgili konuşan Hasan Ali Kaldırım, "Topuğumda sorun var basamıyorum" dedi.

7-8 hafta yok

Haber Global'de yer alan habere göre; Audi Cup'ta Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın 7-8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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