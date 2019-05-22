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Fatma Kaptan 20 yıldır yollarda

Direksiyon başına ambulans şoförlüğüyle geçen, otobüs ve öğrenci servislerinde mesleğini sürdüren Denizlili Fatma Çelik, kurduğu şirkete ait minibüsle turistleri Anadolu turuna çıkarıyor.
Fatma Kaptan 20 yıldır yollarda

Denizli'de 20 yıl önce ambulans kullanarak başladığı şoförlük mesleğini otobüs ve servis araçlarıyla devam ettiren Fatma Çelik, turistlere hizmet verdiği minibüsle yolculuğunu sürdürüyor.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Çelik, 20 yıl önce Denizli'de özel bir sağlık kuruluşunda temizlik personeli olarak çalışırken, arkadaşının tavsiyesi üzerine ehliyet alıp ambulans şoförlüğüne başladı.

Ambulansın ardından Denizli Belediyesinde otobüs şoförlüğü yapan Çelik, daha sonra öğrenci servislerinde mesleğini sürdürdü.

Ortaca-İstanbul arasında çalışan şehirler arası otobüsleri de kullanan Çelik, hafta sonu düzenlenen turlarla turizm sektörüne hizmet vermeye başladı.

Bu süreçte turizm alanında büyümeyi kafasına koyan Fatma Kaptan, "Hayallere giden yol" sloganı ve torununun ismiyle kurduğu şirketle, turistlere Anadolu'yu gezdiriyor.

İstanbul'dan rehber eşliğinde aldığı yabancı turistleri, 13 gün boyunca Anadolu'da gezdiren Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını yollara adadığını söyledi.

Hayatında tesadüflerin birbirini kovaladığını, ambulans şoförü olarak başladığı mesleğinde yolculara hizmet veren tüm araçları kullandığını anlatan Çelik, "Hep bir hayalim vardı, kendi aracım olsun, kendi işimi yapayım. O hayalimi gerçekleştirdim. 2 araç aldım. Bu yolda doğru bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum." dedi.

"Geleceğe dair çok beklentilerim var"

İstanbul çıkışlı turlarda, yurt dışından gelen turistleri Beypazarı, Kapadokya, Konya, Antalya, Kaş, Fethiye, Pamukkale, Selçuk ve Çanakkale'nin ardından tekrar bu kente bıraktığını belirten Çelik, turların çok zevkli geçtiğini, taşıdığı turistlerin Türkiye'den güzel anılarla döndüğünü ifade etti.

İşini büyütmek istediğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"50 yaşındayım ama daha çok hayal kuruyorum. Geleceğe dair çok beklentim var. Araçları daha da büyütüp Denizli'de bir turizm acentesi kurma düşüncem var. En büyük desteğim de çocuklarım. Onlardan çok güç alıyorum. Anneler Günü'nde keşke yanlarında olsaydım ama yolda olmama rağmen aradılar."

Mesleğe başlarken büyük destek gördüğü eşini 5 yıl önce kaybeden ve 2 oğluyla hayata sarılan Çelik, bir kadın olarak şoförlük yapmasına insanların çok güzel tepkiler verdiğini, herkesin kendisini saygıyla karşıladığını dile getirdi.

Dil bilmemesine rağmen çok sayıda turistle dost olduklarını, özellikle kendisiyle tura çıkmak isteyen müşterilerinin bulunduğunu anlatan Çelik, gezi sırasında turistlerle şarkılar söylemenin büyük keyif verdiğini kaydetti.

"Harika bir sürücümüz var"

Çelik ile Anadolu turuna çıkan Avustralyalı Michael Rundle, Türkiye'de günlerce sürecek bir yolculuğa çıktıklarını, muhteşem bir sürücüye sahip olduklarını belirtti.

Alan Bougen ise "Buraya güzel ülkenizi keşfetmeye geldim ve sıcak kalpli insanlarınızla tanıştım. Harika zaman geçirdiğimiz için hayal kırıklığına uğramadım. Birlikte güzel bir gezi ekibiyiz. Harika bir sürücümüz var, kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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