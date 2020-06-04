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Filamingolardan görsel şölen

Türkiye'de allı turna adıyla bilinen flamingolar, göç takviminin gelmesiyle Gölbaşı semalarında renkli görüntüler oluşturdu. 
Filamingolardan görsel şölen

Gölbaşı Kuş Cenneti’nde konaklayan flamingolar pek çok fotoğrafçıya da ilham oldu. Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ölümsüzleştirilen anların arşivde yerini aldığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Yöreye özgü birçok bitki, sürüngen, kuş ve memeli türleri barındıran Kuş Cennetimiz bu sene flamingoları ağırladı. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde bu görüntüler bizlere ilham oldu.  

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Göç yolunda oldukları için biz de elimizden geldiğince tedbirlerimizi alıyoruz. Flamingolar ilçemiz ve bizler için çok önemli. Kalıcı olmalarının ilçemize turizm anlamında da değer katacağını düşünüyoruz. Kuş cennetimiz Mogan ve Eymir bu sene de bütün güzelliği ile misafirlerini ağırlayacak.  Koronavirüs önlemleri kapsamında misafirlerimizi bekliyoruz. "
 

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