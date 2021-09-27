Fiyat ve kalite denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok son günlerde gündemden düşmeyen fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için ilçedeki semt pazarlarında denetimlerde bulunmaya devam ediyor.

“HAKSIZ KAZANCIN KARŞISINDAYIZ”

Semt pazarlarında sürdürdüğü denetimler sırasında fahiş fiyatlı ürün satılmaması konusunda pazarcıları uyaran Altınok, vatandaşın da nabzını tutarak onlardan gelen talepleri dinledi. Altınok, “Vatandaşlarımızın alım gücünü zayıflatacak olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız. Semt pazarlarımızı, alışveriş merkezlerimizi ve marketlerimizi denetliyoruz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli yasal cezai işlemleri uygulayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.” dedi.

“BAHANELERLE FAHİŞ FİYATLAR KONULMAMALI”

Marketlerde ve semt pazarlarındaki temel gıda ürünlerine nakliye fiyatları gibi çeşitli bahanelerle fahiş fiyat konulmaması konusunda da uyarılarda bulunan Altınok şunları aktardı:

“İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı tek tek denetliyoruz. Semt pazarlarımızdaki sebze ve meyvelere fahiş bir fiyat uygulanmaması için ise günlük olarak kontrollerimizi sürdürüyoruz. Esnaflarımızdan da vatandaşımızı zorlayacak zamları yapmamalarını bekliyoruz. Vatandaşımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Zabıta ekiplerimiz de fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermiyor. Vatandaşımız herhangi bir ürünü alırken fahiş bir fiyatla karşılaştığında zabıta birimimize, ‘0312 361 06 06’ telefon numarası aracılığıyla ihbarda bulunabilir.”



