  • BIST 1.412
  • Altın 451,849
  • Dolar 8,0554
  • Euro 9,6478
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru tahmini

Fransız bankası Societe Generale, Türkiye'deki gelecek üç aylık dönem için para politikası öngörüsünde bulundu.
Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru tahmini

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye'de gelecek üç aylık dönemde para politikasının kısmen sıkı olmasını beklediklerini belirtti.

Banka, bu durumun tahvil getirilerine istikrar kazandıracağını ve TL'nin aşırı değer kaybını sınırlayacağını açıkladı.

Banka, 2021 sonunda Türkiye için politika faizi beklentisini yüzde 20'den yüzde 18'e indirdi ve TL'nin 2021 sonundaki dolar kuru tahminini de 9.30'dan 8.90'a düşürdü.

Societe Generale yayımladığı araştırma notunun devamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası güven sorununa çözüm bulmadıkça Türkiye'den 5.9 milyar dolar daha kısa vadeli portföy çıkışı görülebileceğini belirtti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV'nin bu ramazanda ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttığını bildirdi15 Nisan 2021 Perşembe 09:13
  • Rekabet Kurulu'ndan Google'a 296 milyon lira ceza14 Nisan 2021 Çarşamba 16:31
  • Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçak yola çıktı14 Nisan 2021 Çarşamba 15:07
  • ECB anketi: Avrupalılar dijital avronun mahrem, güvenli ve ucuz olmasını istiyor14 Nisan 2021 Çarşamba 12:56
  • Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği ve kullanımına dair usul ve esaslar belirlendi14 Nisan 2021 Çarşamba 12:55
  • İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu14 Nisan 2021 Çarşamba 12:55
  • Asya borsaları, Japonya hariç yükseldi14 Nisan 2021 Çarşamba 11:16
  • IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,7 milyon varil artacak14 Nisan 2021 Çarşamba 11:15
  • TZOB Başkanı Bayraktar, balıkçılara 'av yasaklarına uymaları' çağrısında bulundu14 Nisan 2021 Çarşamba 11:00
  • Bakanlık enerji verimliliğini artırıcı 28 projeye destek verecek14 Nisan 2021 Çarşamba 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti