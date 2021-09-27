Gayrimenkul fiyatlarını emlakçılar belirlesin

Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, Türkiye’de bir gayrimenkule dört farklı değer biçilebildiğine dikkat çekerek, bunun önüne geçilmesi için gayrimenkul bedellerinin emlak danışmanlarınca belirlemesini önerdi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, Türkiye’de bir gayrimenkule dört farklı değer biçildiğini söyleyerek, bunun önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Yetkin, “Vatandaşın istediği değer, belediyenin rayiç bedel değeri, tapuda gösterilen değer, eksper rapor değeri, hepsi birbirinden farklı. Bunun önüne geçilmesi için daire fiyatlarını sorumlu emlak danışmanları belirlesin. Mal sahipleri de ister o fiyatın altında ister üstünde satış yapsın” dedi.

FİYAT TAHMİNİ YAPILAMIYOR

Yetkin, geçen yıla kadar Ankara’daki gayrimenkullerin bulunduğu bölgelere göre fiyat tahminlerinin yapılabildiğini, bu yıl ise fahiş artışlardan dolayı fiyat tahmini yapılamadığını kaydetti. “Hiç ummadığımız fiyatlarla karşılaşıyoruz” diyen Yetkin, “Vatandaşın bu konuda biraz duyarlı olması lazım. Fiyat artışını fırsat bilmemek lazım. Buna da bir tedbir alınması lazım” ifadelerini kullandı.

EMLAK DANIŞMANLARI BELİRLESİN

Yetkin şunları söyledi: “Daire fiyatlarını emlak danışmanları belirlesin. Her binada gayrimenkul fiyatı farklıdır. Cephesi, katı, metrekaresi, içinin donanımı fiyata etki eder. Bunu sadece sorumlu emlak danışmanı bilir. Emlak danışmanı ücretsiz bir şekilde daireyi inceleyip bir değer biçmeli. Mal sahibi de ister o değerin üstünde satar, ister altında satar. Böyle olursa satışta devlet de kazanmış olur.”

GAYRİMENKULÜN DÖRT FARKLI DEĞERİ VAR

“Türkiye’de gayrimenkul envanteri diye bir şey bulamazsınız. Çünkü bir gayrimenkulün dört adet değeri var. Vatandaşın istediği değer, belediyenin rayiç bedel değeri, tapuda gösterilen değer, eksper rapor değeri. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Emlak danışmanlarına gayrimenkul fiyat değerlendirme yetkisinin acilen verilmesi gerekli.”

ARSA BEDELİ İLE DAİRE FİYATI BELİRLENEMEZ

“Sadece arsa bedeli değerlendirmesiyle bir dairenin bedelini belirleyemezsiniz. Emlak vergisi arsa payına göre alınıyor. Metrekaresi, katı, cephesi, donanımı vb. gibi etkenler göz ardı ediliyor. Bu sıkıntıların düzeltilmesi için emlak danışmanlarının devreye girmesi gerekli.”

KAYITLI EMLAK DANIŞMANLARI İLE TİCARET YAPIN

Son günlerde kapora dolandırıcılığı ile ilgili medyada yer bulan haberlerle ilgili de açıklama yapan Yetkin şunları aktardı: “Ev kiralamak veya satın almak isteyen aynı zamanda gayrimenkulünü satmak isteyen ve kiraya vermek isteyen vatandaşlarımıza önerim; tüm gayrimenkul alışverişlerini mutlak surette Taşınmaz Ticareti Yetki Belgeli Sorumlu Emlak Danışmanları ile yapsınlar.”

SÖZLEŞME OLMAZSA OLMAZ

“Haklarının korunması için de mutlak surette sözleşme yapsınlar. Bu güne kadar odamıza gelen şikâyetlerin tamamı kaçak dediğimiz belgesiz ve yetkisiz kişilerdendir. Yasal tüm sorumluluğunu yerine getirmiş olan bilgili eğitimli sorumlu emlak danışmanlarımız sizleri her konuda yönlendirecektir, mağdur etmeyecektir. 20 yıldır burada yöneticiyim. Kayıtlı hiçbir emlakçı hakkında şikâyet gelmedi.”

60’IN ÜZERİNDE CEZA YAZILDI

“Gelen şikâyetlerin yüzde 99’u kayıtsız emlakçılardandır. Biz bu konuda bir çalışma yaptık ve ihbar hattı kurduk. Vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız kaçak çalışan şahıslara bu hatta ihbar edebilirler. Biz gelen şikâyetleri değerlendirerek, ilgili kurumlara bildiriyoruz. Denetim aracımız var, gelen şikâyetlere göre denetime çıkıyor. İnternet sitemizde de şikâyetlerin sonuçlarını yayınlıyoruz. İlk etapta 6 bin lira cezası var. 31 Temmuz’da bu yönetmeliğin başvuru süreci bitti. O günden bugüne Ankara’da 60’ın üzerinde kişiye ceza yazıldı. Burada hassas olduğumuz diğer bir konuda şikâyet edeni ifşa etmiyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA



