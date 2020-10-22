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Gaziantep'e sokak hayvanları için 10 milyon liralık yatırım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 10 dönümlük alanda 10 milyon lira bütçeyle "Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" kurulacak.
Gaziantep'e sokak hayvanları için 10 milyon liralık yatırım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 10 dönümlük alana 10 milyon lira bütçeyle inşa edilecek Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, modern imkanlarla çok sayıda hayvanın bakımı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesince hizmete alınacak merkezde, geniş ameliyathaneler, alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili, çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, sosyal tesisler ve gezinti alanı bulunacak.

Merkezde 35 kişilik ekip görev alacak ve yaralı, güçten düşmüş sokak hayvanlarına konforlu bakım hizmeti sunulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hayvanların korunması adına büyük çabalar ortaya koyduklarını söyledi.

Koruma altına aldıkları sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yaptıklarını dile getiren Özsöyler, şöyle konuştu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sadece il merkezinde değil kentin tüm ilçeleri ile 650 köyün tümüne hizmet etmekteyiz. Başı boş köpekleri toplayıp mevcut barınağımıza getiriyoruz. Barınakta gerekli tedavi ve bakımları yapılıyor. Sonra da kısırlaştırıyoruz. Kulaklarına ciplerini takıyoruz. Gerekli tüm aşıları yapılıyor. İyileşme süresi biten köpekleri aldığımız bölgeye tekrar bırakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin 20 noktasında büyük besleme noktalarımız, 120 noktasında da küçük besleme noktalarımız var. Bir aracımız her gün bu noktalara giderek dezenfekte ve bakımlarını yapıp hayvanların yemeklerini bırakıyor. Bu şekilde hayvanların beslenmelerini sağlıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan dostu kentiz. Hayvanları seviyoruz. Onlarla beraber yaşamaya alışmış bir şehiriz."

"2021 yılının ilk ayında inşallah faaliyete geçecek"
Hayvanat bahçesindeki barınağın küçük gelmeye başlaması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı doğrultusunda yeni bir yer yapmaya karar verdiklerini dile getiren Özsöyler, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in Burç bölgesi Yazıbağ Mahallesi'nde 10 dönümlük alanda barınak yapmaya karar verildi. Merkez, daha geniş ameliyathanelere sahip ve sosyal donatıları daha fazla olacak şekilde yapılacak. 2021 yılının ilk ayında inşallah faaliyete geçecek. Hayvanat bahçesindeki barınağımız da faaliyetine devam edecek. Yapılacak barınakta hayvanların gerekli tedavileri ve bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakacağız. Bizim sokak hayvanlarıyla birebir yaşamayı öğrenmemiz lazım. Hayvan sevmeyen insan da sevemez."

Özsöyler, merkez için yaklaşık 10 milyon lira bütçe çıkardıklarını ifade ederek, "Yeni merkez yapıldıktan sonra hayvanat bahçesinde bulunan barınaktaki hayvanların da tedavileri orada yapılacak. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan barınakta sadece gece gelen yaralı hayvanlara müdahale edilecek." diye konuştu.

Özsöyler, yakalama ekibi, veteriner hekimler ve sağlık teknikerlerinin de içinde olduğu toplam 35 kişiyle hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

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