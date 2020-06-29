  • BIST 115.206
  • Altın 390,299
  • Dolar 6,8488
  • Euro 7,7237
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesinden bağlandı.

Sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarla ankesörlü hatla iletişim kurduğunu ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar organize suç örgütü davasının itirafçı sanığı: Adeta hipnoz edip duygularımı istismar ettiler25 Haziran 2020 Perşembe 15:47
  • Karlov suikastı sanığı, kullandığını inkar ettiği ByLock'u başka mahkemede itiraf etmiş25 Haziran 2020 Perşembe 15:07
  • Hatay'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı25 Haziran 2020 Perşembe 15:06
  • Yeni infaz yasası ikinci kez Anayasa Mahkemesinin gündeminde25 Haziran 2020 Perşembe 14:15
  • İzmir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga25 Haziran 2020 Perşembe 08:09
  • EGM'den bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşe ilişkin açıklama24 Haziran 2020 Çarşamba 16:49
  • Eski Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 'görevi kötüye kullanma'dan 1 yıl hapis cezası24 Haziran 2020 Çarşamba 16:44
  • Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek24 Haziran 2020 Çarşamba 13:46
  • FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış24 Haziran 2020 Çarşamba 13:08
  • MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması başladı24 Haziran 2020 Çarşamba 12:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti