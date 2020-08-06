Geleceğin bilişimcileri Mamak'tan çıkacak

Muhabirimize konuşan Okul Müdürü Çiftçi, “Öğrencilerimiz hem derslerde hem kurslarda kodlama öğrenerek diğer derslerdeki bilgileri ile bunları bütünleştirip projeler üretiyorlar.”

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında yapılan bir protokol sonucunda hayata geçirilen “Bilişimle Üretim Projesi” 81 ilde 139 okulda eş zamanlı yürütülüyor. Mamak Derbent İmam Hatip Ortaokulu ise bu okullardan birisi oldu. Okulda öğrenciler kodlama öğrenerek üç boyutlu tasarım ve akıllı cihaz tasarımı yapıyor.

MAMAK’TA SEÇİLEN İLK OKUL

Konu hakkında gazetemize bilgi veren okul müdürü Harun Çiftçi, okulda 177 öğrenci bulunduğunu okulun “Bilişimle Üretim Projesi” uygulamasında pilot okul olarak seçildiğini kaydetti. Mamak’ta projenin uygulandığı iki okuldan biri olduklarını dile getiren Çiftçi proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi, “Bu proje Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında yapılan bir protokol sonucunda ortaya çıktı.”

GÜNLÜK HAYATA AKREDİTE EDİYORLAR

“Mamak’ta seçilen ilk okul biziz. Burada ki amaç öğrencilere kodlamayı öğreterek günlük hayatlarına akredite etmek. Akıllı tarım, akıllı ev gibi projelerle öğrenciler bilişim teknolojileri dersinde öğrendiklerini uygulamalı bir şekilde günlük hayata yansıtmalarıdır.”

AKILLI EV SETLERİ, 3D YAZICI

“Bu proje ile birlikte okulumuza akıllı ev setleri gönderildi. Proje kapsamında 3D yazıcı geldi. Öğrencilerimiz hem derslerde hem kurslarda kodlama öğrenerek diğer derslerdeki bilgileri ile bunları bütünleştirip projeler üretiyorlar. Kodlamanın günlük hayattaki yansımaları hayata geçiriliyor.”

ÖĞRENCİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Proje öncesinde de okulda basit kodlama dersleri verildiğini hatırlatan Çiftçi, “Daha öncede küçük çaplı kodlama dersleri veriyorduk. Burada akıllı ev setlerinin önemi çok büyük. Maliyeti fazla olduğundan yüksek sayılarda temin edemiyorduk. Bu proje ile birlikte setlerimiz bakanlık tarafından karşılandı. 3D yazıcı da gönderildi. Her yıl öğrencilerin ürettiği ürünlerin bir de sergisi oluyor. Öğrenciler ortalama haftada dört saat kodlama eğitimi alıyor. Bu dersleri kurslarla destekliyoruz. İsteyen öğrencilerimiz setleri evlerine götürerek çalışmalarına evlerinde devam edebiliyor. Öğrencilerin ilgisi büyük. Bu yüzden ders saatlerini artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, öğrencilere bilişimle üretim ve algoritmik düşünme becerileri kazandırmak amacıyla üç boyutlu tasarım ve akıllı cihaz tasarımı etkinlikleri yaptırmak, problem çözme ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak, üretkenliklerini artırmak, takım çalışmasına katılmak gibi hayata hazırlayan becerileri kazandırmak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA