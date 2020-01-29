Genel Müdür Duran’dan deprem bölgesindeki gazetelere ziyaret

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, geçtiğimiz hafta 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya illerini ziyaret etti.

41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrası devletin tüm kurumları alarma geçerken Basın İlan Kurumu da olayın hemen ardından bölgedeki temsilcileriyle irtibata geçerek basın mensupların yanında yer aldı.

Genel Müdürümüz Rıdvan Duran, bugün depremin merkez üssü Elazığ ve Malatya’daki gazetelerin yönetici ve çalışanlarına ziyarette bulundu.

‘İLK ANDAN İTİBAREN İLETİŞİME GEÇTİK’

Elazığ Hakimiyet, Fırat ve Günışığı ile Malatya’daki Malatya Son Söz, Net Haber, Yeni Malatya, Bu Sabah, Malatya Söz gazetelerini ayrı ayrı ziyaret eden Duran’a BİK Koordinasyon ve İdare Müdürü Mehmet Çelik ile BİK Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru da eşlik etti.

Duran ayrıca Malatya’da Gazeteciler Cemiyeti başkanı Vahap Güner’i de ziyaret ederek ildeki yerel basının sorunları ve çözüm yolları noktasında istişarelerde bulundu.

Genel Müdür Duran, depremin hemen ardından bölgedeki temsilciler aracılığıyla iletişime geçerek neler yapabilmesi noktasında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Gazete çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Duran ‘Hepimizi üzen bir süreç yaşadık. Biz Malatya Şube Müdürümüz ile ilk andan itibaren iletişim halinde olduk. Ondan Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem ve sonrası için bilgi aldık. Ne yapabiliriz diye sorduk. Aldığımız cevaplar üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttı. Bölgedeki basın mensuplarının ilk andan itibaren ihtiyaçlarını nasıl sorduysak, bundan sonraki süreçte de basınımızın yanında olacağız’ mesajını verdi.



Depremin sıcaklığı içinde, arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken durumu yakından takip ettiklerini söyleyen Duran, ‘Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla gereken tüm tedbirleri alarak depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. AFAD ve Kızılay başta olmak üzere devletimiz bütün kurumlarıyla adeta seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde bakanlarımız ve ilgili kurumlar ilk andan itibaren görev başındaydı. Devlet ve millet tasada ve kederde nasıl yekvücut olunduğunu ortaya koydu’ dedi.

‘BASININ NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK’

Depremin ilk saatlerinde ve sonraki süreçte özellikle sosyal medya üzerinde provoke edici mesajlar paylaşan kişilere de tepki gösteren Genel Müdür Duran ‘Devlet ilk andan itibaren tüm imkânları ile depremzedelerin yanında olmasına rağmen, özellikle sosyal medyadaki bazı sorumsuz ve nefret dolu, muhalefetle nefreti birbirinden ayıramayan paylaşımlar, sağduyu ve sorumluluk sahibi basının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Bölgedeki basın mensupları başta olmak üzere genel olarak ulusal medyamızın da sorumlu ve ahlaklı haber verme çabası ile fedakârca görev yapmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için bölge basınına, buradaki gazetelere ve gazetecilere gereken desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Milletimize ve bölge halkına tekrar geçmiş olsun diyor vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.’ dedi.