Gıybetten Sakınalım                  

Gıybet kişinin ayıplarını, kusurlarını araştırmasını kişinin hakkında bilmediği her hangi bir konuda yorum yapması kişinin kendisi hakkında söylendiğinde hoşlanmadığı kötü alışkanlıktır. Gıybet insanların dış görünüşlerini ve fiziksel bazı kusurları ile ilgili olabildiği gibi kişinin ailesi, soyu, huyu, ahlaki dini ile ilgilide gıybet olabilir.

Gıybet insanlara köyü huylara sürükleyen ve bu alışkanlık zamanla yaygınlaşan yaygınlaştığı zamanda artık ayıplanmayan Cenabı Allah’ın yasakladığı kötü davranışlarıdır. Bu konu ile ilgili Kuranı Kerimde; “Birbirinizin gıybetini yapmayın Biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi hiç arzu eder mi? Demek tiksindiniz! O halde Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhametlidir.” (Hucurat Suresi 13 ayeti)

Gıybetin kesin olarak yasaklandığı Ayeti Kerimede kulların sakınıp Allah’a tövbe etmeleri bildirilmektedir. İnsanlara karşı sağduyulu davranmayıp bazen kötü duyguların bazen de yanlış düşüncelerin esiri olan insan kendisine söz geçiremeyip gıybetle neticelenecek sürece girer bu yaptığı yanlış birçok kötülüğü beraberinde getirebilir.

İnsan hakkında olumsuz birtakım zan ve şüpheler besler bir takıma insan dili ile gıybet etmeden önce suizan besleyerek kalbi ile gıybet eder. Çoğu zamanda Müslüman bir kardeşi ile alakasız olmayan sözlere başvurur. Peygamber Efendimiz bu konu üzerinde durmuş ashabını ve eşlerini bu konuda uyarmış böyle yapmamaları gerektiğini bildirmiştir. Resulullah insanlar arasında sevgi ve saygıyı yok eden kin, nefret, haset, düşmanlık tohumları eken davranışlara karşı ümmetini uyarmış ve onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir.

“Zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır, birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayın özel hayatınızı da araştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arkanızı çevirip küsmeyin, birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin, Ey Allah’ın kulları; Birbirinize kardeş olun” buyurmuştur.

Bu dünyada her şeyin geçici olduğunu bilmek, anlamak ve hayatımıza değer ve anlam katan şeylerle uğraşmamız bizlerin ve mümin kardeşlerimizin yararına olan insanları Cenabı Allah’ın istediği ve sevdiği gibi sevmemiz bizlere mutluluk ve huzur sağlayacaktır. Şu bunu dedi bu şunu söyledi diye yaşamaktansa Rabbimizin her daim bizi duyduğu, gözetlediği her şeyden haberdar olan Rabbimize tövbe edelim, af dileyelim. Günahsız ve gıybet siz bir yaşam dileği ile.