Gölbaşı Belediyesi larvaların olabileceği noktaları ilaçladı

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve karasinek gibi böceklerin üreme yerlerini ilaçladı.

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı larvayla mücadele ekipleri, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Sivrisinek, karasinek gibi canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanları tespit edilerek ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

SİVRİSİNEĞE GEÇİT YOK

Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar, Gölbaşı Belediyesi larvayla mücadele ekipleri tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile sivrisineklerin suda geçirmiş olduğu larva ve pupa evresi döneminde mücadele ediyor. Ekipler bu kapsamda çevre düzenlemeleri, göl kıyıları, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

