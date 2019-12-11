Gölbaşı iyilik Paylaşım Noktası kış öncesi yardımlara devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Paylaşım Noktası ilçede ikamet eden ihtiyaç sahiplerini soğuk kış günlerinde yalnız bırakmıyor.

Giyim ve eşya alanında çeşitli giysi ve malzemeler mağazada sergilenerek, ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor. Mağazaya gelen kişiler belirli bir sınır dahilinde kayıt sistemi ile kendilerine uygun olan giysi ve gereçleri temin edebiliyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TAM DESTEK

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası, ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor. Paylaşım Noktası, her yaşta ihtiyaç sahibinin giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte, çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerini de gideriyor.

Paylaşım Noktası’nda ihtiyaç sahipleri için günlük giyilen pantolon, ayakkabı, kazak, ceket, manto, mont gibi giysilerin yanı sıra; nişanlık, gelinlik, damatlık ve sünnet kıyafetleri de bulunuyor. Bu kıyafetlerin bazıları kullanılmış olurken bazıları da hiç kullanılmamış sıfır kıyafetler olabiliyor.

2. EL KIYAFETLER TEMİZLENİYOR, ÜTÜLENİYOR...

Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Paylaşım Noktası’na verilen kullanılmış kıyafetler burada görevliler tarafından temizleniyor, ütüleniyor ve raflardaki yerlerini alıyor.

‘İHTİYACIN YOKSA ATMA, PAYLAŞ’

Öte yandan, Paylaşım Noktası tarafından başlatılan "İhtiyacın yoksa atma, paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanya hayırsever vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kampanya dahilinde vatandaşlar, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası’na veriyor.

TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA ARACILIK YAPIYOR

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Paylaşım Noktası’nın hayırseverler ve ihtiyaçlar sahibi arasında bir gönül köprüsü oluşturuğunu söylerken, bu sayede toplumsal dayanışmaya da aracılık ettiğini belirtti. Vatandaşların, kullanılabilir ihtiyaç fazlası giysilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere merkeze bağışta bulunmaya davet eden Başkan Şimşek, söz konusu giysileri Paylaşım Noktası’na bırakabileceklerini bildirdi.

