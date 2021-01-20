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Güngören'de otomobilin ateşe verilme anları kamerada

GÜNGÖREN'de iki hafta önce bir otomobilinin üzerine benzin dökülerek yakılması olayına ilişkin gözaltına alınan E.A.(30) polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Güngören'de otomobilin ateşe verilme anları kamerada

Olay, 4 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halindeki otomobili ateşe veren kişi kaçarak izini kaybettirdi. 

Güngören Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, otomobilin ateşe verildiği sokak ve o güzergahlardaki 45 ayrı kameranın görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.A.(30) olduğunu belirledi. Dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E. A. yakalanarak gözaltına alındı. 

Sorgulaması yapılan şüphelinin olayı husumet nedeniyle gerçekleştirdiği ve aracı ateşe verdikten sonra taksi ile kaçtığı tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANLARI KAMERADA

Şüphelinin elinde bidonla gelerek otomobili ateşe verdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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