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Hac ön kayıtları başladı

Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, müracaatlarını bugünden itibaren 13 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Hac ön kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gelecek yıl hacca gitmek üzere ilk kez müracaat edecekler için ön kayıt süreci başladı. 

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

Hac kurası 9 Ocak 2020'de çekilecek
Gelecek yılın hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak.

İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin 25 Temmuz'da gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşecek.

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