Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Örgütsüzseniz kimsesizsiniz"

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, pandemi sürecinde sendikal örgütlüğünün öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Örgütsüzseniz kimsesizsiniz, örgütsüzseniz gücünüz yok, geleceğiniz yok demektir” dedi.

Hak İş Konfederasyonu 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kuruluş yıldönümü büyük bir onur ve gururla kutladığını belirterek, bugüne kadar Hak İş davasına gönül vermiş, emek vermiş herkese teşekkür etti. Arslan, pandemi sürecinde sendikal örgütlüğün öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Örgütsüzseniz kimsesizsiniz, örgütsüzseniz gücünüz yok, örgütsüzseniz toplu iş sözleşmeniz ve geleceğiniz yok demektir” ifadelerini kullandı.

“BİR GRUP MÜCADELE ADAMI TARAFINDAN KURULDU”

Hak İş Konfederasyonunun 45’inci yaşını kutladığını belirten Arslan, Hak İş’in yürüdüğü yolda değerlerinden, inançlarından, ilk günkü hedeflerinden vazgeçmeden, kararlılıkla, inançla ve azimle aynı istikamette yürümeye devam edeceklerini söyledi. Arslan, “Bundan tam 45 yıl önce bir grup inanmış mücadele adamı zor şartlara rağmen, Hak İş Konfederasyonu’nu kurdular. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi, takdirlerimi, minnetlerimi ifade ediyorum. Bu kutlu yolculukta aramızdan ayrılan başta merhum Genel Başkanımız Necati Çelik olmak üzere, Genel Sekreterimiz Metin Türker, Teşkilattan Sorumlu Teşkilat Sekreterimiz Abdülkadir İmamoğlu ve bütün kaybettiklerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“ASLA BİR İHANETİN İÇERİSİNDE OLMADIK”

Arslan, Hak İş Konfederasyonu’nun 45 yıllık süreç içerisinde olağanüstü dönemlerle, darbelerle, e-muhtıralarla ve bir kısım müdahalelerle karşılaştığını ve bunlarla mücadele ettiğini belirterek, “Dünden bugüne bir yanlışın, bir ihanetin içerisinde asla olmadık. Hiçbir zaman başımızı öne eğecek, hesabını veremeyeceğimiz bir çalışmamız olmadı” dedi.

“HAK İŞ’İN GÜCÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜDÜR”

Türkiye’nin gücünün Hak İş’in gücü, Hak İş’in gücünün Türkiye’nin gücü olduğunu vurgulayan Arslan, “Hak İş’in büyümesini Türkiye’nin büyümesi olarak görüyoruz. Çünkü biz milletin ta kendisiyiz. Bir yönüyle yerli ve milli, öbür yönüyle evrensel bir sendikal yaklaşımla yeni bir sendikal anlayışı Hak İş bünyesinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Örgütsüzseniz Kimsesizsiniz Demektir”

Arslan, Türkiye’de çalışan bütün emekçileri Hak İş çatısı altında toplamak için gayret gösterdiklerini belirterek, sendikal örgütlülüğün pandemi döneminde ne kadar değerli ve kıymetli olduğunun bir kere daha görüldüğünü hatırlattı.

Arslan, “Ülkemizin bütün emekçilerini, konfederasyonumuza bağlı sendikalara üye olmaya davet ediyoruz. Çünkü örgütsüzseniz kimsesizsiniz, örgütsüzseniz gücünüz yok, örgütsüzseniz toplu iş sözleşmeniz ve geleceğiniz yok demektir” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA