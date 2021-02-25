  • BIST 1.502
  • Altın 413,566
  • Dolar 7,1933
  • Euro 8,7832
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün jandarma mahrem yapılanmasında yönetici olarak görev yaptığı ileri sürülen Hakan Kuytul hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan iddianame düzenlendi.
Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma mahrem yapılanmasında yönetici olarak görev yaptığı ileri sürülen Hakan Kuytul hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hakan Kuytul hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan Kuytul hakkındaki iddianamede, darbe girişiminden birkaç ay sonra İstanbul'da FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında "Marmara Bölge İmamı" olduğu tespit edilen Nihat K'nin evine düzenlenen operasyonda, flaş bellek ve SD kart bulunduğu anlatıldı. Ele geçirilen dijital materyalin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan uzman ekiplerce çözüldüğü belirtilen iddianamede, flaş bellek ve SD kartta örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında görevli kişilerin bilgilerinin olduğu program tespit edildiği kaydedildi.

Örgüt aidiyetlerini de içeren bilgilerin yer aldığı program
Söz konusu programda sivil imamlar ve askerlere ait kişisel bilgilerin yer aldığı bildirilen iddianamede, örgütün sivil imamlarının bu program üzerinden kendilerine hiyerarşik olarak bağlı örgüt üyeleri hakkında sorgulama ve işlem yapılabildiği anlatıldı. Programda ayrıca askerlerin örgüt aidiyetleri, iletişim bilgileri ve örgüt mensubu olmayan personel hakkında toplanan bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Şüpheli Kuytul'un adı geçen programı kullandığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Programa, 791 kayıt ID'si ile veri girişi yapılan mahrem imamın Hakan Kuytul olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin kullanımında olan 0505 ... numaralı hattın 2012 yılında Ankara'da bulunan sabit/ankesörlü hatlardan aranma kaydının bulunduğu, Ş.Ş. ve H U. isimli şahıslarla ardışık aranma kaydının olduğu, aynı hattan 2013 yılı içerisinde ise F. D.A isimli şahısla ardışık aranma kaydının olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen program kapsamında elde edilen bilgilerde, Kuytul'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasında yer aldığının anlaşıldığı, dosya içindeki tanık beyanları ile şüphelinin örgütün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında üst düzey sorumlu olarak yer aldığı belirlenmiştir.

Şüphelinin, bulunduğu konum itibarı ile gerek 15 Temmuz 2016 öncesi ve sonrasında elde edilen tüm deliller ve veriler ve özellikle bu program kapsamında askeri mahrem yapılanma içerisinde yer alarak askeri öğrenciler ve personelden sorumlu olduğu, örgüt içindeki sözde üst yöneticilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda sorumlu oldukları askeri personel ile görüştüğü, onları takip ettiği, aldığı himmetleri bir üstündeki yöneticiye ilettiği ve onlarla toplantılar yaptığı anlaşılmaktadır."

İddianamede, Kuytul hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hakan Kuytul'un, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un yeğeni olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri’de 'hırsızlık' suçundan aranan 2 kadın tutuklandı24 Şubat 2021 Çarşamba 21:33
  • 'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vurdu; rahat tavırlarıyla dikkat çekti24 Şubat 2021 Çarşamba 20:35
  • Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimleri24 Şubat 2021 Çarşamba 19:40
  • Engelli karı- kocayı darbeden 2 şüpheli, yeniden gözaltında24 Şubat 2021 Çarşamba 19:38
  • Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza24 Şubat 2021 Çarşamba 18:06
  • Demir kapı hırsızlığı güvenlik kamerasında24 Şubat 2021 Çarşamba 17:14
  • Kısıtlamada, satır ve kesici aletlerle yakalandı24 Şubat 2021 Çarşamba 16:57
  • Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı24 Şubat 2021 Çarşamba 16:53
  • Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanmasına başlandı24 Şubat 2021 Çarşamba 14:34
  • FETÖ'nün 'emniyet imamı' Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası24 Şubat 2021 Çarşamba 14:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti