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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, el bombaları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınakta, biksi makineli tüfeği ve bu silaha ait 901 mühimmat, 69 el bombası, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 637 mühimmat ve 13 şarjör, mavzer, 170 mavzer mühimmatı, 16 el bombası fünyesi, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, uzaktan kumandalı telsizli düzenek, 2 doçka namlusu, doçka silahı gövdesi, 10 işaret fişeği, 9 5,56 milimetre çapında mühimmat, tornavida, gazlı ısıtıcı, 2 tüp hortumu, küçük el çantası, 5 branda, büyük tüp, 2 küçük tüp, 2 battaniye, parka, polar, 7 mekap ayakkabı, 12 büyük boy pil, 2 hilti ucu, 5 met, 22 metre kablo, duy ve 2 kazma ucu ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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