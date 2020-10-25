  • BIST 1.191
  • Altın 487,139
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Halka açıldı - Bağa gel bostana gel

Mamak Belediyesi’nin Üreğil Millet Bahçesi’nde 3,5 dönümlük alan üzerinde hayata geçen tarım arazisinde yetişen sebzeler halka açıldı. 
Halka açıldı - Bağa gel bostana gel

Mısır’dan, domatese, patlıcandan bibere kadar çeşit çeşit sebzeleri artık vatandaşlar elleriyle toplayabilecek. Geçtiğimiz Haziran ayında 684 adet kavun ve karpuz fidesi, 450 adet salatalık fidesi, 1690 adet biber fidesi, 1010 adet domates fidesi, 960 adet patlıcan fidesi, fasulye, mısır ile 4794 adet fide dikimi gerçekleşen alanda ürünlerin yetişmesiyle artık özellikle çocuklar markette pazarda gördükleri sebzeleri burada kendi elleriyle toplayabilecek. Vatandaşlar elleriyle topladıkları organik tarım mahsullerini, buradan satın alacak. Bu uygulamanın gelen ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın daha fazla sağlıklı ve organik ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz dikkat çekici ve farkındalık yaratan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz . Gençlerimize, çocuklarımıza toprak ve tarım bilincini yerleştirmek, üretmenin önemini anlatmak istiyoruz. Belediyeler, belediye başkanları her konuda olduğu gibi tarım konusunda da öncü ve lider olmalı. Bizde bunu misyon olarak aldık, bir karış bile toprağımız boş kalmasın, değerlensin, üretilsin istiyoruz. Bu topraklarda şu an o kadar bereketli ki kilolarca sebze elde ettik. İlerde şehir dışından gelen vatandaşlarımız bile buradan sebze alacak. Böylece ilçemiz tarımda önemli bir noktaya gelecek” dedi.

dsc_9424.jpg

Gelecek yıla meyve atağı
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tarım alanının halka açıldığını belirten Mamak Kadın Kooperatif Başkanı Gıda Mühendisi Sena Özkul Pehlivanlı, “Belediye Başkanı’mız Sayın Murat Köse’nin Ekoköy Projesi Mamaklıların toprakla buluşmasını, doğal ürünlere ulaşmasını sağlamaktı. Biz de bunun ilk adımını böylece attık. Aylarca ayağı toprağa değmeyen kentteki insanların burada toprakla sebzelerle haşır neşir olduğunu gördük.

dsc_9450.jpg

Çocuklar domatese, bibere, patlıcana dokundu. Uygulama sayesinde özellikle çocuklar markette, pazarda gördükleri sebzeleri burada kendi elleriyle toplayarak farklı bir bakış açısı kazanıyorlar. Çocuklar bu ürünleri sadece markette görüyorlar sadece marketten alındığını zannediyorlar. Biz hiç müdahale etmiyoruz insanlar kendileri istediği gibi istediği ürünü topluyorlar. Büyük de ilgi görüyor” dedi. Gökçeyurt’ta uygulanan Ekoköy Projesi kapsamında 400 meyve ağacının toprakla buluştuğunu da belirten Pehlivanlı “Meyve ağaçlarımızın da kasım ayında kışa hazırlığını yapacağız. Seneye çıkacak meyvelerden de meyve kurusu ve marmelat üretmeyi planlıyoruz. Kurutma makinaları da aldık” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramanlıkları unutulmayacak24 Ekim 2020 Cumartesi 04:36
  • Muhtarlarla buluştu24 Ekim 2020 Cumartesi 03:34
  • Sevimli patiler sahipsiz değil24 Ekim 2020 Cumartesi 02:33
  • 29 Ekim coşkusu konserle yaşanacak24 Ekim 2020 Cumartesi 01:30
  • Kaymakam’dan Sitelere Ziyaret23 Ekim 2020 Cuma 06:01
  • Turizme kazandırılacak23 Ekim 2020 Cuma 06:00
  • 13 bin gence fırsat yolu23 Ekim 2020 Cuma 05:36
  • Büyükşehir'den başkentlilere online işlem uyarısı23 Ekim 2020 Cuma 04:31
  • Tüm sokaklara haftada bir temizlik23 Ekim 2020 Cuma 03:33
  • İhtiyaç sahiplerine kiralanacak23 Ekim 2020 Cuma 02:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti