Halkın Emperyalizme Karşı Dik Duruş!

Bu ülkenin bir vatandaşı, bir yurttaşı, bir ferdi olarak, bütün siyasi kaygılardan uzak geriye çekilip Türkiye’nin büyük fotoğrafına çıplak gözle veya gözlüklerimizdeki buğuları silerek bakmak zorundayız. Kendimiz, ailemiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için...

İktidarı da muhalefeti de karşımıza koyalım; kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Neyin derdindeniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Halkın gündemi ile sizin gündeminiz aynı mı? Kafanızı kaldırıp bir bakın bakalım; milli birlik ve beraberliğe şiddetle ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, bölük bölük, parça, parça olmak için her yolu deniyorsunuz!

Düşman kardeşler bile birbirlerine bu kadar kin ve nefret dolu değiller. Kim adına, neyin adına bu düşmanlık? Bunun ülkeyi nasıl bir felakete, kaosa sürüklediğini ne zaman fark edeceksiniz? Çıkar, menfaat ve siyasi kaygılarınızın gözlerinizi kör ettiğini ne zaman göreceksiniz?

Bakın size bir gazeteci, bir sivil toplum örgütü lideri olarak halkın gündemini ve dertlerini söyleyeyim;

Halkın gündemi; geçim derdi, evine bir lokma ekmek götürme derdi. İş derdi, aş derdi. Sadece bu mu? Asla değil! Ülkemize yönelik saldırıların farkında olarak, emperyalizme karşı dik durma, ülkesini savunma, korumak ve kollamak derdi. Uğurunda seve seve canını vereceği bayrağının derdinde, vatanının derdinde.

Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanla çevrili olduğunun, enerji ve su savaşlarının yapıldığının, uzayda hâkimiyet mücadelesinin verildiğinin, dost ve müttefik görünen ülkelerin ayağımızı kaydırmak, bir kaşık suda boğmak için fırsat kolladığının farkında ve bunu ciddi bir şekilde dert ediniyor. PKK/YPG ve benzeri terör örgütlerinin beslenip üzerimize saldırıldığının bilincinde. Türkiye’ye diz çöktürülüp, peyk devlet, kukla devlet, yapılmak istendiğini çok açık bir şekilde görüyor. Su uyur düşman uyumaz anlayışı ile her an nereden geleceği belli olmayan bir saldırı ile karşı karşıya olduğumuzu, sömürge devleti haline getirilmek istendiğimizin farkında ve en büyük sıkıntı olarak da bunu görüyor.

Halk, onuru ile şerefi ile çocuklarına, hür, bağımsız, muasır medeniyetler seviyesinin üstünde bir Türkiye bırakmak istiyor.

Halk, Emperyalizme karşı dik duran bir siyasetçi görmek istiyor!

Halkın dertleri bunlar.

Bakın bakalım halkın önceliği seçim mi? Anketörlere bir sorun bakalım halkın yüzde kaçı seçim istiyor?

Halk iktidardan; bir an evvel salgın nedeniyle bozulan ekonomimizin acilen düzeltilmesini, sıkıntıların giderilmesini, problemlerin çözülmesini, ekonomik kaygı duymadan hayatının idame ettirilmesini, küresel güçlerin oyuncağı haline gelen organize suç örgüt liderlerinin bir an evvel tasfiyesini, ileri sürülen iddialar karşısında hukukun en hızlı bir şekilde işletilmesini, bu işlere karışan her kim olursa olsun, bu işin ucu nereye kadar giderse gitsin bir an evvel açıklığa kavuşturulmasını, terör örgütlerine ve küresel güçlere karşı verilen mücadelede çok daha etkin olunmasını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konularında daha hızlı hareket edilerek ülkemizin çok daha hızlı bir şekilde toparlanmasını bekliyor.

Halk muhalefetten; sadece nasılsın? İyi misin? Sıkıntıların neler? Yerine, senin problemlerini çözmek için şunları şunları yapacağım demesini, bozulan ekonominin düzlüğe çıkması için hangi tedbirlerin alınacağını, dünya da ilk on ekonomi arasına girmek için neler yapacaklarını, küresel güçlerin saldırıları karşısında neler düşündüklerini, Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Irak’da, Azerbaycan’da, Karabağ’da neler yapacaklarını, dış politikadaki sorunların çözümü konusunda ne düşündüklerini, küresel güç olmak yolunda ki politikalarını, uzay, enerji, su savaşları hakkında ne yapmak istediklerini, terörle mücadele ile ilgili tavırlarını, milli konulardaki hassasiyetlerini, sivil bir anayasa hazırlayıp halkı ve Türkiye’yi nasıl yönetmek istediklerine dair planları, projeleri bilmek ve “Emperyalizmin karşısında nasıl dik duracaklarını görmek” istiyor.

Halkın gündemi ve beklentileri bunlar. Şimdi aynanın karşısına geçin bakın bakalım, halkın gündemi ile sizin gündeminiz örtüşüyor mu?

Yönetmeye talip olduğunuz halkın gündemi mi, yoksa siyasi kaygılarınız, çıkar ve menfaatleriniz mi sizin için önemli?

Önceki yazılarımızda söylediğimizi tekrar ediyoruz;

Halk, siyasetçilerin fersah fersah önünde. Kimse merak etmesin! Erken veya zamanında bir seçim olacak. İşte o zaman herkesin saçı kesilip önüne düşecek ve herkes hak ettiğini alacak.

Buradan uyarıyoruz! Kimse anket sonuçlarına göre politika üretmesin. Halk neyin ne olduğunu çok iyi biliyor.

Kimlerin halkı dışlayıp, emperyalizmin dümen suyuna girip ona göre politika belirlediğini,

Kimlerin halk ile iç içe olup, emperyalizme karşı dik durarak mücadele ettiğini çok iyi biliyor. Halk adaletini ve hakemliğini sandıkta gösterecektir...

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı