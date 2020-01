Türkiye, sosyal medyada yer alan videosunda; Ankara sokaklarında zor şartlarda yaşamasına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen, kurduğu cümlelerle unuttuğumuz değerleri hatırlattıran 29 yaşındaki Hasan için adeta seferber oldu.

Yakınlarını kaybettikten sonra maddi imkânsızlıktan dolayı sokaklarda yaşamaya başlayan ve 1,5 yıldır sokakları evi gibi gören gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan, kurduğu cümlelerle herkese insanlık dersi verdi.

Çok zor şartlarda yaşamasına rağmen şükretmekten çekinmeyen ve hayattan umudunu asla yitirmeyen Hasan, şu kurduğu cümlelerle kimin içini sızlatmadı ki: “Hayat şartları üzebiliyor; ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şu an sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var; ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır.”

Aslen Çankırı Ilgazlı olan Hasan’a yardım eli Ankara Valiliği tarafınca anında uzandı; pek çok kurum ve iş adamı da Hasan’a yardımcı olmak istedi. Ne şartta olursa olsun hiç yitirmediği umutlarında da olduğu gibi makus talihi bir anda değişiverdi. Hasan’ın artık kalacağı sıcak bir yuvası oldu, ekmeğini kazanacağı iyi bir işi de yakında olacak. Hasan, dünya var oldukça umudun olduğunu da bize bir kez daha gösterdi.

Hasan kardeşimiz bize içimizde, yüreğimizde, gönüllerimizde kaybolan birçok değeri yeniden hatırlattı.

Peki neydi bunlar?

* Sıcak bir çatının ve bir kase aşın önemini,

* Sıcak bir sevginin her türlü ateşten önemli olduğunu,

* Yalnızlığın ve imkansızlığın kalbe gömülerek hayata tutunmak için çırpınışı,

* Birlik ve beraberliğin önemini,

* Allah'ın verdiğine şükredip, elimizdekilerle yetinmeyi,

* Kanaat ederek, yaşamı sevmeyi,

* Teslimiyeti, inancı,

* Gönül zenginliğinin her türlü zenginlikten önemli olduğunu,

* Saf ve temiz yürekliliği,

* Gelecek umudunu yitirmememiz gerektiğini,

* Her şeyin fani dünya imtihanı olduğunu bilip kadere inanmayı,

* Etrafımıza bakıp, el uzatmamız gereken bir sürü hayrın bizi beklediğini,

* Gönüllere girmenin makam, mevkii ve paradan daha önemli olduğunu,

* Kamu kurumlarının toplumsal ve sosyal sorumluluklara daha çok önem vermesi gerektiğini…

Sokakta hiçbir vatandaşın kalmaması, Hasan gibi gönlü güzel kardeşlerimizin çoğalması dileğiyle. Haydi kalın sağlıcakla.