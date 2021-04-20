Hastanelere iftarlık stant kuruldu

Yenimahalle Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan birçok hastaneye stant kurarak, iftar paketi dağıtımına başladı. Belediye, içerisinde; sandviç, hurma, zeytin, su bulunan iftarlık paketlerinin yanı sıra vatandaşlara bir de sıcak çorba ikram ediyor

Yenimahalle Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi, Gazi Hastanesi ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine stant kurarak iftarlık paket dağıtımına başladı. Ramazan boyunca her gün iftar öncesi dağıtılan paketlerin yanı sıra vatandaşlara, bir bardakta çorba ikram ediliyor.

SICAK ÇORBA İKRAM EDİLİYOR

Yenimahalle Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan birçok hastaneye stant kurarak, içerisinde sandviç, hurma, zeytin, su bulunan iftar paketleri dağıtıyor. Bunun yanı sıra vatandaşlara bir de sıcak mercimek çorbası ikramında bulunan belediye, hasta yakınları ve sağlık çalışanları tarafından takdirle karşılanıyor.

HASTA YAKINLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

İftar öncesi hastane bahçesinde, bardakta sıcak mercimek çorbası ve içerisinde sandviç, hurma, zeytin, su bulunan iftarlık paketler ile karşılaşan hasta yakınları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve ekibine teşekkürlerini ileterek memnuniyetini dile getiriyor.

“YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Konu hakkında bir dizi açıklamada bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise bu yıl da Ramazan ayının ülke olarak zor günler geçirdiğimiz zamanlara rastladığını ifade ederek şunları söylüyor, “Korona denilen illet sebebiyle ramazanın coşkusunu dolu dolu yaşayamasak da her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.”

“AMACIMIZ; HAYIR DUALARINI ALMAK”

“Ramazan bereket, sevgi, paylaşım, kardeşlik demektir. Bizler de tedbirler çerçevesinde verilen izinler ve imkânlar doğrultusunda vatandaşlarımızın yanındayız. İlçemizde bulunan 4 hastane var. Hastane bahçelerinde bekleyen hasta yakınlarının durumları da malum. Onların hayır dualarını alabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA